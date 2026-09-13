Culture-Sports

Fête du Vietnam à Kanagawa 2026 : « Relier les cœurs, construire l’avenir »

La Fête du Vietnam à Kanagawa 2026, organisée les 12 et 13 septembre à Yokohama, réunit Vietnamiens et Japonais autour de la culture, de la gastronomie et des échanges populaires, contribuant à renforcer les liens entre les deux peuples.

La Fête du Vietnam à Kanagawa 2026 offe un espace privilégié aux échanges culturels et au rapprochement entre les peuples vietnamien et japonais. Photo: VNA
La Fête du Vietnam à Kanagawa 2026 offe un espace privilégié aux échanges culturels et au rapprochement entre les peuples vietnamien et japonais. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – La Fête du Vietnam à Kanagawa 2026 s’est ouverte le 12 septembre à Yokohama, sous le thème « Relier les cœurs, construire l’avenir », offrant un espace privilégié aux échanges culturels et au rapprochement entre les peuples vietnamien et japonais.

Organisée chaque année depuis 2015 par les autorités de Kanagawa, en coordination avec l’ambassade du Vietnam au Japon, la fête vise à renforcer la compréhension mutuelle et les échanges entre les populations. La cérémonie d’ouverture a notamment réuni l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, et la vice-ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy.

L’ambassadeur vietnamien Pham Quang Hieu a souligné qu’après dix éditions, la fête était devenue un rendez-vous culturel familier et un pont entre les deux peuples. Le thème de cette année traduit, selon lui, la volonté de rapprocher davantage les populations et de renforcer les bases de la coopération bilatérale.

La vice-ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a salué un événement permettant aux visiteurs japonais de découvrir la richesse de la culture vietnamienne à travers les arts traditionnels, la gastronomie et les produits régionaux, tout en favorisant les rencontres et la compréhension mutuelle.

Le gouverneur Kuroiwa Yuji a indiqué que les échanges entre Kanagawa et le Vietnam se développaient activement. Outre la Fête du Vietnam à Kanagawa, la préfecture organise également des festivals de Kanagawa au Vietnam, contribuant ainsi à approfondir la coopération dans les domaines politique, économique et culturel.

Pour Saiko, habitante de Yokohama et participante régulière, la fête est devenue au fil des ans plus animée et plus diversifiée. Elle constitue, selon elle, une occasion pour les Japonais de mieux connaître la culture, la gastronomie et le peuple vietnamiens.

Pour Tanaka et Suzuki, qui participaient pour la première fois, l’ambiance festive et la diversité des stands vietnamiens leur ont donné davantage envie de découvrir le Vietnam. Tanaka a notamment exprimé le souhait de visiter prochainement le pays.

La 10e édition a réuni une centaine de stands présentant la culture, la gastronomie et les produits de différentes régions du Vietnam. Marionnettes sur l’eau, spectacles artistiques et instruments traditionnels ont attiré un grand public. Malgré de fortes pluies avant l’ouverture, de nombreux habitants et visiteurs ont participé à la fête.

Organisée les 12 et 13 septembre, la fête devrait attirer plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Elle contribue ainsi à approfondir les échanges entre les peuples vietnamien et japonais et à donner pleinement vie au message « Relier les cœurs, construire l’avenir ». -VNA

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