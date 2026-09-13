La jeunesse vietnamienne de République tchèque cultive sa langue et son identité

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Prague (VNA) – Poèmes, chansons et dessins consacrés au Vietnam ont été présentés par de jeunes Vietnamiens de République tchèque lors de la finale du concours « Valorisation du vietnamien », organisée le 12 septembre au centre commercial Sapa, à Prague. À travers des prestations aussi diverses qu’enthousiastes, les candidats ont montré que la langue vietnamienne continue d’être préservée et cultivée au sein des jeunes générations vivant loin de leur pays d’origine.

Organisé par le Comité de l’éducation de l’Union des associations vietnamiennes en République tchèque, le concours vise à offrir aux enfants vietnamiens un espace où pratiquer leur langue maternelle, exprimer leurs talents et mieux découvrir la culture et les traditions nationales.

La diversité des formes d’expression constitue l’une des particularités du concours. Outre la récitation de poèmes et le chant, plusieurs candidats ont choisi la peinture pour raconter des histoires sur le Vietnam, son pays et son peuple.

Pham Ngoc Han, 12 ans, originaire de Tachov, a choisi de peindre le Président Ho Chi Minh ainsi que la carte du Vietnam. Elle explique parler régulièrement vietnamien avec ses parents, tandis qu’elle utilise le tchèque à l’école. À travers sa participation, elle souhaitait notamment exprimer son attachement au Président Ho Chi Minh et à son pays d’origine.

Than Hà Mi, 10 ans, également originaire de Tachov, a consacré son tableau au thème « Ma patrie, le Vietnam ». Pour elle, le Vietnam est le pays d’origine de sa mère, auquel elle reste profondément attachée. L’usage du vietnamien au sein de la famille lui permet de préserver ce lien malgré sa vie et sa scolarité en République tchèque.

Parmi les finalistes, Nguyen Viet Thai, 14 ans, de Liberec, a choisi un poème consacré à la fierté nationale. Pour préparer son épreuve, il s’est entraîné quotidiennement afin de pouvoir le réciter avec assurance. Il parle généralement vietnamien avec ses grands-parents et ses parents, ce qui lui permet de préserver ses liens avec sa famille et son pays d’origine.

Vu Dai Phuc, 13 ans, de Litvinov, a pour sa part choisi le poème « Paix », souhaitant partager ses réflexions avec les autres enfants, notamment ceux qui ont peu d’occasions de pratiquer le vietnamien. Il parle vietnamien avec ses parents, mais utilise le tchèque avec ses frères et sœurs.

La finale a également été ponctuée de plusieurs prestations artistiques. Vu Nguyet Nhi, 10 ans, de Litvinov, a interprété deux chansons populaires, « Ly Bac Bo » et « Day xe bo », qu’elle a dédiées à ses grands-parents et à ses parents.

Malgré la diversité des formes d’expression, toutes les prestations ont poursuivi un même objectif : offrir aux enfants vietnamiens un espace communautaire où ils peuvent pratiquer leur langue maternelle. Pour de nombreuses familles vietnamiennes en République tchèque, ces activités contribuent à maintenir l’usage du vietnamien au quotidien, alors que les enfants grandissent principalement dans un environnement tchécophone.

Le concours « Valorisation du vietnamien » dépasse ainsi le cadre d’une simple activité culturelle destinée aux enfants. À travers la langue vietnamienne, il contribue à rapprocher les générations, à renforcer les liens des jeunes avec la communauté et à approfondir leur connaissance de la culture et des traditions nationales. Des poèmes aux chansons, en passant par les peintures, les jeunes candidats ont exprimé chacun à leur manière leur attachement au Vietnam, contribuant ainsi à préserver la langue et l’identité culturelles vietnamiennes au sein de la diaspora. -VNA

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