L’âme des grands classiques résonne à l’Opéra Hô Guom à l’automne

Hanoi (VNA) – Des œuvres classiques de Johann Sebastian Bach, Benjamin Godard, Max Bruch et Piotr Ilitch Tchaïkovski seront interprétées par l’Orchestre symphonique de Hanoi dans le cadre du concert «Chefs-d’œuvre intemporels», réunissant sur scène le chef d’orchestre italien Damiano Giuranna et des musiciens vietnamiens.



L’Orchestre symphonique de Hanoi présentera le concert «Chefs-d’œuvre intemporels» à l’Opéra Hô Guom de Hanoi, le 18 septembre à 20 heures. Le chef d’orchestre italien Damiano Giuranna dirigera la formation, accompagné de trois solistes vietnamiennes : la pianiste Luong To Nhu, la flûtiste Lê Thu Huong et la violoniste Hoàng Hô Khanh Vân.



Le programme emmènera le public dans un voyage musical allant de l’époque baroque à la période romantique, en présentant quatre œuvres de Johann Sebastian Bach, Benjamin Godard, Max Bruch et Piotr Ilitch Tchaïkovski.



Du Concerto pour piano n°5 de Bach, à la forme musicale rigoureusement structurée, et de la Suite de trois pièces de Godard, empreinte de l’élégance de la musique française, jusqu’au lyrique Concerto pour violon n°1 de Bruch et à la dramatique Symphonie n°5 de Tchaïkovski, le programme réunit des styles et des époques musicaux contrastés.



Réunir des œuvres issues d’époques et de traditions différentes au sein d’un même concert permet non seulement au public de découvrir l’évolution de la musique au fil du temps, mais met également en lumière la vitalité persistante des compositions classiques lorsqu’elles sont interprétées par des artistes contemporains.



Les œuvres de Bach, Godard, Bruch et Tchaïkovski ont été composées il y a des siècles, mais continuent d’être interprétées sur les grandes scènes du monde entier. Leur attrait durable ne réside pas seulement dans leur valeur artistique intrinsèque, mais aussi dans leur capacité à être réinterprétées et à tisser des liens avec le public grâce à des générations successives de musiciens.



«Chefs-d’œuvre intemporels» est donc bien plus qu’un simple concert mettant à l’honneur des œuvres classiques. Grâce à la collaboration entre artistes vietnamiens et internationaux, ce programme permet à des valeurs musicales façonnées et éprouvées par le temps de continuer à trouver leur place dans la vie contemporaine. – VNA

Lê Quang Vinh