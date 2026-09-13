La culture au cœur des nouvelles dynamiques de développement

Hanoï (VNA) – Au fil du développement, la culture est de plus en plus considérée non seulement comme un ensemble de valeurs à préserver, mais aussi comme une ressource à valoriser et à exploiter efficacement. Dans plusieurs localités, l’élargissement des espaces culturels, la stimulation de la créativité et la mise en relation du patrimoine avec le tourisme et les industries culturelles ouvrent de nouvelles perspectives, contribuant à concrétiser l’esprit de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.



Libérer les ressources au service des industries culturelles



À Hô Chi Minh-Ville, les experts estiment que la ville dispose d’un important potentiel et de nombreuses ressources culturelles, mais qu’elle doit mettre en place des mécanismes appropriés, renforcer les connexions et orienter les investissements de manière plus efficace afin de transformer ces atouts en valeur de développement.



Selon le Service municipal de la Culture et des Sports, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement quelque 97 000 travailleurs directs et 17 670 entreprises opérant dans le secteur des industries culturelles. En 2025, ce secteur a contribué à hauteur d’environ 5,7 % au PIB régional de la ville, qui vise à porter cette part à 7-7,2 % d’ici 2030.



La Résolution n° 80-NQ/TW fixe notamment pour objectif de libérer les ressources d’investissement, de développer les industries culturelles et d’améliorer l’efficacité de la gouvernance. Toutefois, les ressources extrabudgétaires consacrées à la culture restent insuffisantes, tandis que les investissements demeurent principalement concentrés sur les infrastructures matérielles, sans accorder une attention suffisante à certains facteurs déterminants du développement à long terme, tels que les ressources humaines créatives, la transformation numérique et les données culturelles.



La ville doit donc continuer à perfectionner ses mécanismes et politiques et à tirer parti des nouvelles compétences qui lui ont été accordées afin de mobiliser les ressources sociales en faveur du développement culturel. Parallèlement, le développement des industries culturelles et de l’économie créative constitue une orientation importante pour faire de la culture une nouvelle ressource de croissance et faire de Hô Chi Minh-Ville un centre de créativité culturelle de la région.



La reconnaissance de Hô Chi Minh-Ville comme Ville créative de cinéma par l’UNESCO ouvre également de nouvelles perspectives de coopération internationale dans les domaines de l’expérience, des technologies, des ressources humaines et des marchés. La ville pourrait notamment étudier des modèles de coproduction, développer les espaces de création et renforcer les liens entre cinéma, patrimoine et tourisme afin de mieux valoriser son image.



Faire du patrimoine un « patrimoine vivant »



Parallèlement à l’élargissement des ressources, plusieurs localités cherchent à développer les espaces d’échanges et de création afin de préserver, transmettre et valoriser le patrimoine dans la vie contemporaine.



À Hanoï, le 2e Festival Thang Long-Hanoï 2026, placé sous le thème « Le flux du patrimoine », se déroule dans plusieurs espaces culturels et patrimoniaux emblématiques de la capitale. Il propose plus de 20 activités culturelles, artistiques et touristiques, réunissant plus de 3 000 artistes et comédiens ainsi que plus de 100 artisans et représentants de communautés pratiquant le patrimoine.



Le festival ne se limite pas à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles. Il favorise également les échanges entre les différentes régions culturelles du pays et avec l’étranger. La participation d’artistes et de comédiens de Hô Chi Minh-Ville, de Huê, de Diên Biên et de Dak Lak, ainsi que de troupes artistiques et de groupes de musique traditionnelle de République de Corée, du Japon et d’Inde, offre de nouvelles occasions de partager, de renouveler et de faire rayonner les valeurs patrimoniales.



Hanoï considère que la préservation et la valorisation du patrimoine doivent concilier harmonieusement tradition et modernité, afin d’en faire un « patrimoine vivant », à la fois préservé et transformé en moteur du développement des industries culturelles et du tourisme.



À Gia Lai, l’exposition « Espace du tourisme et de la culture - Intégration et rayonnement », réunissant 16 provinces et villes, offre un espace de présentation du patrimoine, des paysages, des produits touristiques, de l’artisanat, de la gastronomie et des produits typiques. Cette initiative contribue à rapprocher les différentes régions culturelles, à promouvoir la coopération et à faire émerger de nouvelles idées pour le développement du tourisme et de la culture.



Après la fusion administrative, Gia Lai réunit de nombreuses valeurs culturelles caractéristiques des régions montagneuses, des hauts plateaux, ainsi que des zones maritimes et insulaires. L’organisation, la mise en réseau et la promotion efficaces de ces ressources constituent des conditions importantes pour transformer ce potentiel culturel en moteur de développement.



Relier culture, tourisme et vie sociale



Parallèlement aux espaces culturels, les festivals d’automne organisés dans plusieurs localités offrent de nouvelles occasions de rapprocher les valeurs culturelles, historiques et patrimoniales du public et des visiteurs.



À Hai Phong, le Festival d’automne Côn Son-Kiêp Bac 2026 associe des activités commémoratives, culturelles, artistiques et de découverte du patrimoine à la promotion du tourisme, des villages de métiers et des produits locaux. L’un des temps forts du festival sera la présentation de l’identité de marque du patrimoine du complexe de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac, après son inscription sur la Liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.



La création de cette identité de marque devrait contribuer à transformer cette reconnaissance internationale en une ressource culturelle, à renforcer la promotion du patrimoine auprès du public et des visiteurs vietnamiens et étrangers, tout en associant préservation, développement culturel et tourisme.



À Tuyên Quang, le Festival de Thành Tuyên 2026 combine des activités culturelles, artistiques, touristiques, sportives et commerciales ainsi que des expériences communautaires. Des programmes tels que la Nuit de Thành Tuyên, le défilé de lanternes de la fête de la mi-automne et le Festival des produits agricoles, des produits OCOP et des villages de métiers liés au tourisme offrent aux entreprises, aux artisans et aux habitants l’occasion de promouvoir leurs produits, de trouver de nouveaux débouchés et de développer de nouvelles offres touristiques.



Ces initiatives montrent que l’élargissement des espaces culturels ne consiste pas seulement à investir dans de nouveaux équipements ou lieux d’activités. Il suppose également de perfectionner les mécanismes, de développer les ressources humaines, de créer un environnement favorable à la créativité et de renforcer les liens entre culture, tourisme, technologies et autres secteurs économiques.



Les valeurs culturelles et patrimoniales sont ainsi progressivement transformées en ressources de développement, répondant à la fois aux exigences de préservation et de transmission de l’identité culturelle et à la nécessité de créer de nouveaux moteurs de développement socio-économique. Cette dynamique contribue également à concrétiser l’esprit de la Résolution n° 80-NQ/TW, qui place la culture et l’être humain au cœur du processus de développement durable du pays.- VNA

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