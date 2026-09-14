Culture-Sports

Festival de l’Automne de Hanoï 2026 : une immersion au cœur du patrimoine

Organisé par le Service de la Culture et des Sports de Hanoï, le Festival de l’Automne de Hanoï 2026 s’étendra sur quelque 5 000 m² au parc Thong Nhat, avec des activités organisées dans plusieurs quartiers et communes de la capitale.

Le Festival de l’Automne de Hanoï 2026 se tiendra du 25 au 27 septembre. Photo: nhandan.vn
Le Festival de l’Automne de Hanoï 2026 se tiendra du 25 au 27 septembre. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Le Festival de l’Automne de Hanoï 2026, placé sous le thème "Automne de Hanoï – Voyage des émotions", se tiendra du 25 au 27 septembre, afin de promouvoir les attraits touristiques de la capitale durant cette saison emblématique et de contribuer à stimuler le tourisme et la croissance économique de la ville.

Organisé par le Service de la Culture et des Sports de Hanoï, le festival s’étendra sur quelque 5 000 m² au parc Thong Nhat, avec des activités organisées dans plusieurs quartiers et communes de la capitale.

Les activités seront réparties en neuf espaces principaux, consacrés notamment au patrimoine, au tourisme, aux villages de métiers, à la culture, à la gastronomie, aux arts et aux échanges internationaux, offrant aux habitants et aux visiteurs diverses expériences culturelles.

L’Espace du patrimoine de Hanoï mettra à l’honneur l’image de "Hanoï d’antan", avec des éléments caractéristiques de l’automne tels que le vieux quartier, le lac Hoan Kiem et les rangées d’arbres aux feuilles dorées. Des documents et photographies sur les patrimoines culturels, les sites historiques et les paysages emblématiques de la capitale y seront également présentés.

La technologie de projection mapping permettra de reproduire certains sites et destinations, notamment le pont The Huc, la porte Doan Mon, la Cité impériale de Thang Long, la pagode des Parfums, Ba Vi, Soc Son et l’ancien village de Duong Lam. Des spectacles artistiques traditionnels y seront également organisés.L’Espace du tourisme et de l’expérience présentera des produits, circuits et itinéraires touristiques caractéristiques de Hanoï, notamment ceux liés à l’automne. Le public pourra également découvrir des applications numériques, une carte touristique intelligente, des codes QR, des écrans LED et des expériences en réalité virtuelle (VR/AR).

L’Espace des villages de métiers et de la culture communautaire permettra de découvrir des villages anciens et des villages de métiers traditionnels tels que Bat Trang, Van Phuc et Duong Lam, ainsi que d’assister à des démonstrations et de s’initier à la poterie, au tissage de la soie, à la fabrication de figurines "to he", d’éventails et de chapeaux coniques.

La gastronomie hanoïenne sera également à l’honneur, avec notamment le "com" (riz gluant vert), les gâteaux de lune, le thé au lotus, etc. Des démonstrations culinaires, des échanges avec des artisans et des chefs, ainsi que des dégustations seront proposés. Le festival comprendra également des espaces consacrés à la culture, aux sports, aux arts et à la création, ainsi qu’une exposition de peintures et de photographies sur le thème de l’automne hanoïen.

Par ailleurs, le programme prévoit des activités au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, la course Hanoi Autumn Run et une campagne de collecte de déchets destinée à mobiliser la communauté des amateurs de course à pied en faveur de la protection de l’environnement.

Durant les trois jours du festival, spectacles traditionnels et contemporains, mini-shows, arts de rue, jeux populaires, ateliers culturels et activités créatives viendront enrichir le programme.Outre son espace principal au parc Thong Nhat, dans le quartier de Hai Ba Trung, le Festival de l’Automne de Hanoï 2026 proposera également des activités dans plusieurs autres sites de la capitale. -VNA

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