Vietnam-Thaïlande : approfondir le partenariat stratégique intégral

Le Roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua effectue une visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre. Le 15 septembre, à Hanoï, il s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam.

Le Roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua effectue une visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre.

Le 15 septembre, à Hanoï, il s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam. Les deux dirigeants ont salué les progrès positifs des relations Vietnam-Thaïlande au cours des 50 dernières années, celles-ci étant passées de relations de bon voisinage et d’amitié à un partenariat stratégique en 2013, puis à un partenariat stratégique intégral en 2025.

Ils ont estimé que les liens étroits entre les deux peuples constituaient une base particulièrement importante pour le développement harmonieux et durable des relations Vietnam-Thaïlande et un moteur permettant à l’amitié entre les deux pays de continuer à se renforcer.

Le dirigeant To Lam et le Roi ont convenu de promouvoir efficacement la coopération économique, commerciale et d’investissement dans une direction plus étroitement intégrée et plus efficace, de renforcer les échanges populaires ainsi que la coopération dans l’éducation, la culture et le tourisme et la connectivité des transports, et d’intensifier la coopération entre les localités afin de créer davantage de liens concrets et d’approfondir les relations bilatérales.

Sur les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont salué la coordination entre le Vietnam et la Thaïlande au sein des forums multilatéraux et des mécanismes de coopération régionale et sous-régionale. Ils ont convenu de continuer à contribuer activement au renforcement de la solidarité, de l’unité et du rôle central de l’ASEAN.

Le même jour, le Roi de Thaïlande a rencontré le Premier ministre Le Minh Hung, qui a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations d’amitié avec la Thaïlande, partenaire important et pays voisin. Il a appelé à renforcer le commerce, l’investissement et la coopération décentralisée afin d’améliorer la connectivité des deux économies. Il a également réaffirmé que le Vietnam continuerait de créer des conditions favorables aux entreprises thaïlandaises et souhaité le soutien de la famille royale aux entreprises vietnamiennes en Thaïlande.

Lors d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man. Le dirigeant vietnamien a souhaité que le roi continue de soutenir la coopération entre les organes législatifs des deux pays. Il a notamment proposé de renforcer les contacts entre les commissions spécialisées et les groupes de parlementaires, ainsi que le partage d’expériences en matière de législation, de supervision et d’élaboration des politiques.

Le roi de Thaïlande a salué le rôle des deux organes législatifs dans la création d’un cadre juridique et d’un environnement favorables à la coopération bilatérale./.