Le Vietnam et la Thaïlande disposent d’un grand potentiel de développement

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a rencontré, le 15 septembre à Hanoï, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine, en visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre 2026.

À cette occasion, le Premier ministre a souligné l’importance de cette visite, qui intervient au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et après l’établissement de leur partenariat stratégique intégral en 2025.

M. Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations d’amitié avec la Thaïlande, partenaire important et pays voisin. Il a également exprimé sa gratitude au roi et à la famille royale thaïlandaise pour leur soutien au Vietnam, notamment dans l’éducation et le développement communautaire.

Le roi de Thaïlande s’est réjoui d’effectuer sa première visite d’État au Vietnam en tant que souverain et a salué les progrès du pays ainsi que le développement des relations bilatérales.

Concernant la coopération future, le Premier ministre Le Minh Hung a proposé de maintenir les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, et de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action 2026-2031 pour le partenariat stratégique intégral, signé en mai 2026.

Il a appelé à renforcer le commerce, l’investissement et la coopération entre ministères et localités afin d’améliorer la connectivité des deux économies. Il a également réaffirmé que le Vietnam continuerait de créer des conditions favorables aux entreprises thaïlandaises et souhaité le soutien de la famille royale aux entreprises vietnamiennes en Thaïlande.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite), le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement de la coopération dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. Le Premier ministre a souligné que, grâce à leurs atouts complémentaires, les deux économies disposent d’un important potentiel pour se soutenir et se développer ensemble.

Le roi thaïlandais a souhaité élargir les échanges populaires ainsi que la coopération dans la culture, l’éducation, le tourisme et la coopération décentralisée, contribuant à renforcer la compréhension et les liens entre les deux peuples.

Le Premier ministre vietnamien a remercié le roi et la famille royale pour leur attention portée à la communauté vietnamienne en Thaïlande et à la préservation des sites liés au Président Ho Chi Minh, symboles de l’amitié entre les deux pays.

Sur le plan régional et international, il a proposé de renforcer la coordination au sein de l’ASEAN, des mécanismes du Mékong et des forums multilatéraux, notamment pour améliorer la connectivité, réduire les écarts de développement et renforcer la résilience régionale.

Les deux dirigeants se sont déclarés convaincus que, forts de 50 années d’amitié et de confiance, les relations Vietnam-Thaïlande continueraient de se développer de manière approfondie, substantielle et durable, au bénéfice des deux peuples et de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région. -VNA

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