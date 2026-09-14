Politique

Adoption d’un projet de rapport sur la Permanence de la Commission militaire centrale

La troisième phase de contrôle et de supervision concernant la Permanence de la Commission militaire centrale a mis en avant les progrès accomplis et les nouvelles exigences en cette nouvelle conjoncture.

Nguyễn Hồng Ngọc
Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat, préside la conférence. Photo : VNA
Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat, préside la conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 14 septembre à Hanoï, la mission de contrôle et de supervision n°221 du Bureau politique et du Secrétariat a tenu une conférence consacrée à l’adoption du projet de rapport sur les résultats de la troisième phase de contrôle et de supervision concernant la Permanence de la Commission militaire centrale.

La conférence était présidée par Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat et chef de la mission n°221.

Tran Cam Tu a souligné que la Commission militaire centrale, sa Permanence et les comités du Parti à tous les niveaux de l’Armée avaient mis en œuvre de manière sérieuse et rapide les orientations, résolutions, conclusions et règlements du Comité central, conformément aux fonctions et missions spécifiques de l’Armée.

Il a relevé des progrès dans l’évaluation des cadres, désormais davantage fondée sur l’efficacité du travail et les résultats concrets.

Selon lui, la Permanence de la Commission militaire centrale a également pris des mesures pour remédier aux insuffisances relevées et mettre en œuvre les conclusions des deux premières phases de contrôle et de supervision menées en 2026 par le Bureau politique et le Secrétariat.

Tran Cam Tu a souligné que les évolutions rapides et complexes de la situation mondiale et régionale, les conflits militaires, la concurrence commerciale et les défis de sécurité non traditionnels imposaient des exigences croissantes en matière de développement du personnel, notamment des cadres dirigeants et de commandement à tous les niveaux.

Il a appelé à protéger efficacement les cadres qui osent réfléchir, agir, assumer leurs responsabilités et innover dans l’intérêt général, tout en sanctionnant strictement les collectifs et les individus ayant commis des violations et en remplaçant les cadres ne répondant plus aux critères et aux exigences de leurs fonctions...

Au nom de la Permanence de la Commission militaire centrale, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, s’est déclaré pleinement en accord avec le projet de rapport. Il a affirmé que la Permanence poursuivrait la mise en œuvre de mesures visant à remédier aux insuffisances relevées lors de cette troisième phase de contrôle et de supervision. – VNA

Nguyễn Hồng Ngọc
#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #Commission militaire centrale #Tran Cam Tu #Armée #cadres #supervision
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.