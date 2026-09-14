Adoption d’un projet de rapport sur la Permanence de la Commission militaire centrale

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 14 septembre à Hanoï, la mission de contrôle et de supervision n°221 du Bureau politique et du Secrétariat a tenu une conférence consacrée à l’adoption du projet de rapport sur les résultats de la troisième phase de contrôle et de supervision concernant la Permanence de la Commission militaire centrale.



La conférence était présidée par Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat et chef de la mission n°221.



Tran Cam Tu a souligné que la Commission militaire centrale, sa Permanence et les comités du Parti à tous les niveaux de l’Armée avaient mis en œuvre de manière sérieuse et rapide les orientations, résolutions, conclusions et règlements du Comité central, conformément aux fonctions et missions spécifiques de l’Armée.



Il a relevé des progrès dans l’évaluation des cadres, désormais davantage fondée sur l’efficacité du travail et les résultats concrets.



Selon lui, la Permanence de la Commission militaire centrale a également pris des mesures pour remédier aux insuffisances relevées et mettre en œuvre les conclusions des deux premières phases de contrôle et de supervision menées en 2026 par le Bureau politique et le Secrétariat.



Tran Cam Tu a souligné que les évolutions rapides et complexes de la situation mondiale et régionale, les conflits militaires, la concurrence commerciale et les défis de sécurité non traditionnels imposaient des exigences croissantes en matière de développement du personnel, notamment des cadres dirigeants et de commandement à tous les niveaux.



Il a appelé à protéger efficacement les cadres qui osent réfléchir, agir, assumer leurs responsabilités et innover dans l’intérêt général, tout en sanctionnant strictement les collectifs et les individus ayant commis des violations et en remplaçant les cadres ne répondant plus aux critères et aux exigences de leurs fonctions...



Au nom de la Permanence de la Commission militaire centrale, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, s’est déclaré pleinement en accord avec le projet de rapport. Il a affirmé que la Permanence poursuivrait la mise en œuvre de mesures visant à remédier aux insuffisances relevées lors de cette troisième phase de contrôle et de supervision. – VNA

Nguyễn Hồng Ngọc