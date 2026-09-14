Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération et valorisent le rôle de la jeunesse

Hanoï (VNA) -Dans le cadre du protocole d’accord sur le partage d’expériences et les échanges de jeunes entre le ministère sud-coréen de l’Intérieur et la Fondation de Corée (KF), une délégation de jeunes Sud-Coréens a effectué, le matin du 14 septembre, une visite et une séance de travail au ministère vietnamien de l’Intérieur.

La délégation était composée de 16 jeunes fonctionnaires issus de différents ministères et organismes centraux et locaux de la République de Corée. Des représentants des ministères sud-coréens des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies, ainsi que de la Culture, des Sports et du Tourisme ont également participé aux échanges. Cette rencontre a permis d’approfondir la coopération et le partage d’expériences professionnelles entre les jeunes fonctionnaires des deux pays, tout en renforçant la compréhension mutuelle et les liens d’amitié.



Doan Duc Hao, directeur du Département des affaires de la jeunesse et de l'égalité des sexes du ministère de l’Intérieur, a indiqué qu'en dix ans de mise en œuvre du programme, neuf délégations vietnamiennes se sont rendues en République de Corée et quatre délégations sud-coréennes sont venues au Vietnam. Ces échanges ont bénéficié à près de 400 cadres et fonctionnaires, leur permettant de découvrir les modèles d'organisation, les expériences de gestion et les cultures respectives des deux pays.



Le responsable a souligné que cette visite intervient à un moment où le Vietnam accélère la modernisation de son administration et de sa gouvernance nationale, ce qui exige de former une nouvelle génération de cadres dotés de compétences numériques et capables de s’adapter aux environnements de travail modernes. Le Vietnam souhaite notamment tirer parti de l’expérience sud-coréenne en matière de modernisation administrative, de transformation numérique et de participation des jeunes à la gestion publique, a-t-il ajouté.

Pour la prochaine phase du programme, le représentant vietnamien a proposé d'élargir la coopération à la gouvernance publique, au développement des compétences des jeunes, à l'emploi, à l'innovation et à l'égalité des sexes. Il a suggéré de faire évoluer le cadre des échanges vers des recherches et partenariats conjoints, tout en mobilisant le réseau des 400 anciens participants. Il a réaffirmé la volonté du ministère d'élaborer un programme d'action concret et réalisable avec la KF.



De son côté, Choi Jae Jin, directeur du Centre culturel de l’ASEAN relevant de la KF, a exprimé l’intérêt de la délégation sud-coréenne pour les politiques menées par le Vietnam, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de la culture. Il a rappelé que l’accord actuel arriverait à échéance fin 2027 et indiqué que la KF étudierait favorablement sa poursuite dans les prochaines étapes.

Au cours des échanges, les délégués ont assisté à des présentations consacrées au partenariat stratégique global entre les deux pays, ainsi qu’aux politiques vietnamiennes en matière de transformation numérique, de culture et de tourisme.Le Thi Viet Lam, représentante du ministère des Sciences et des Technologies, a rappelé que l’innovation constituait une priorité stratégique du Vietnam à l’horizon 2045, soulignant l’importance de tirer parti de l’expérience sud-coréenne dans ce domaine.

Dans le cadre de leur séjour au Vietnam, prévu du 13 au 19 septembre, les jeunes fonctionnaires sud-coréens visiteront notamment l’Institut des sciences et des technologies Vietnam – République de Corée (VKIST) et le Musée des beaux-arts du Vietnam. -VNA