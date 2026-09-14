Société

Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération et valorisent le rôle de la jeunesse

La délégation était composée de 16 jeunes fonctionnaires issus de différents ministères et organismes centraux et locaux de la République de Corée. Des représentants des ministères sud-coréens des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies, ainsi que de la Culture, des Sports et du Tourisme ont également participé aux échanges.

Doan Duc Hao, directeur du Département des affaires de la jeunesse et de l'égalité des sexes du ministère de l’Intérieur, s'exprime à la séance de travail avec la délégation sud-coréenne. Photo: VNA
Doan Duc Hao, directeur du Département des affaires de la jeunesse et de l'égalité des sexes du ministère de l’Intérieur, s'exprime à la séance de travail avec la délégation sud-coréenne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) -Dans le cadre du protocole d’accord sur le partage d’expériences et les échanges de jeunes entre le ministère sud-coréen de l’Intérieur et la Fondation de Corée (KF), une délégation de jeunes Sud-Coréens a effectué, le matin du 14 septembre, une visite et une séance de travail au ministère vietnamien de l’Intérieur.

La délégation était composée de 16 jeunes fonctionnaires issus de différents ministères et organismes centraux et locaux de la République de Corée. Des représentants des ministères sud-coréens des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies, ainsi que de la Culture, des Sports et du Tourisme ont également participé aux échanges. Cette rencontre a permis d’approfondir la coopération et le partage d’expériences professionnelles entre les jeunes fonctionnaires des deux pays, tout en renforçant la compréhension mutuelle et les liens d’amitié.

Doan Duc Hao, directeur du Département des affaires de la jeunesse et de l'égalité des sexes du ministère de l’Intérieur, a indiqué qu'en dix ans de mise en œuvre du programme, neuf délégations vietnamiennes se sont rendues en République de Corée et quatre délégations sud-coréennes sont venues au Vietnam. Ces échanges ont bénéficié à près de 400 cadres et fonctionnaires, leur permettant de découvrir les modèles d'organisation, les expériences de gestion et les cultures respectives des deux pays.

Le responsable a souligné que cette visite intervient à un moment où le Vietnam accélère la modernisation de son administration et de sa gouvernance nationale, ce qui exige de former une nouvelle génération de cadres dotés de compétences numériques et capables de s’adapter aux environnements de travail modernes. Le Vietnam souhaite notamment tirer parti de l’expérience sud-coréenne en matière de modernisation administrative, de transformation numérique et de participation des jeunes à la gestion publique, a-t-il ajouté.

Pour la prochaine phase du programme, le représentant vietnamien a proposé d'élargir la coopération à la gouvernance publique, au développement des compétences des jeunes, à l'emploi, à l'innovation et à l'égalité des sexes. Il a suggéré de faire évoluer le cadre des échanges vers des recherches et partenariats conjoints, tout en mobilisant le réseau des 400 anciens participants. Il a réaffirmé la volonté du ministère d'élaborer un programme d'action concret et réalisable avec la KF.

De son côté, Choi Jae Jin, directeur du Centre culturel de l’ASEAN relevant de la KF, a exprimé l’intérêt de la délégation sud-coréenne pour les politiques menées par le Vietnam, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de la culture. Il a rappelé que l’accord actuel arriverait à échéance fin 2027 et indiqué que la KF étudierait favorablement sa poursuite dans les prochaines étapes.

Au cours des échanges, les délégués ont assisté à des présentations consacrées au partenariat stratégique global entre les deux pays, ainsi qu’aux politiques vietnamiennes en matière de transformation numérique, de culture et de tourisme.Le Thi Viet Lam, représentante du ministère des Sciences et des Technologies, a rappelé que l’innovation constituait une priorité stratégique du Vietnam à l’horizon 2045, soulignant l’importance de tirer parti de l’expérience sud-coréenne dans ce domaine.

Dans le cadre de leur séjour au Vietnam, prévu du 13 au 19 septembre, les jeunes fonctionnaires sud-coréens visiteront notamment l’Institut des sciences et des technologies Vietnam – République de Corée (VKIST) et le Musée des beaux-arts du Vietnam. -VNA

#ministère de l’Intérieur #République de Corée #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Photo : VNA

Valoriser le rôle des jeunes Vietnamiens au Japon

Le Consulat général du Vietnam à Osaka, en coordination avec le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE), a organisé le 13 septembre, à Osaka, une table ronde intitulée « Les jeunes Vietnamiens au Japon – Résolution 23-NQ/TW : valoriser le rôle de la jeune génération ».

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.