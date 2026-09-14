Quand les photos de la VNA rapprochaient les peuples vietnamien et japonais

Hanoï (VNA) – Certaines photographies ne se contentent pas de témoigner de l’histoire. En transmettant la réalité, elles peuvent aussi éveiller les consciences et rapprocher les peuples. Les photographies fournies par l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’Association d’amitié Japon-Vietnam dès les années 1950 ont ainsi contribué à renforcer le mouvement de solidarité avec le peuple vietnamien au Japon.

Dans le bureau de l’Association, situé dans l’arrondissement de Toshima à Tokyo, des membres de longue date se replongent dans leurs souvenirs en redécouvrant des affiches et des photographies jaunies, témoins d’une période marquante de leur jeunesse.

La diplomatie populaire

Selon le journaliste Toshifumi Kitagawa, vice-président de la section tokyoïte de l’Association d’amitié Japon - Vietnam, après la signature des Accords de Genève en 1954, les soldats japonais ayant combattu aux côtés du Viet Minh pendant la résistance contre les Français furent invités à regagner le Japon. Certains souhaitèrent toutefois maintenir leurs liens avec le Vietnam. Ils furent parmi les principaux acteurs du mouvement en faveur de l’indépendance et de la réunification du Vietnam, ainsi que de l’établissement de relations d’amitié avec un Vietnam unifié. Ce mouvement conduisit à la création de l’Association d’amitié Japon-Vietnam en 1955.

Le professeur Furuta Motoo, secrétaire général de l’Association, rappelle que celle-ci coopérait avec le Comité vietnamien pour la paix dès sa création. À partir de 1965, elle développa des relations régulières avec de nombreuses organisations vietnamiennes, dont la VNA.

La même année, l’Association d’amitié Vietnam-Japon fut créée au Vietnam. Une délégation d’amitié de la République démocratique du Vietnam, conduite par le journaliste Luu Quy Ky, avec le scientifique Luong Dinh Cua comme adjoint, se rendit au Japon pour participer au congrès marquant le 10e anniversaire de l’Association d’amitié Japon-Vietnam. Ces échanges favorisèrent notamment la réception de documents de la VNA au Japon.

Le mouvement de solidarité mobilisa alors largement la société japonaise : femmes, jeunes, syndicats, étudiants et travailleurs organisèrent des collectes et envoyèrent des biens et du matériel au Vietnam. Certains salariés allaient jusqu’à donner une journée de salaire. Des étudiants, malgré leurs faibles moyens, contribuaient également aux collectes.

Pour le professeur Furuta, ces liens entre les organisations des deux pays revêtent une double importance historique : ils ont contribué au développement du mouvement japonais contre la guerre menée par les États-Unis au Vietnam et ont permis à la diplomatie populaire de se développer avant même l’établissement officiel des relations diplomatiques. Ils ont ainsi constitué l’un des fondements de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la République démocratique du Vietnam en septembre 1973.

Le journaliste Kitagawa présente des photographies de la guerre au Vietnam utilisées pour réaliser des affiches. Photo: VNA

Des photographies au service de la solidarité

Pendant les années de guerre, alors que les communications entre le Vietnam et le monde extérieur étaient particulièrement difficiles, les photographies de la VNA parvinrent au Japon et jouèrent un rôle important dans la mobilisation de l’opinion publique.

La VNA transmettait notamment ses photographies par signaux électroniques à l’agence japonaise Japan Press Service, qui les imprimait et les diffusait auprès de différentes organisations. D’autres clichés étaient acheminés directement du Vietnam par des Japonais ou annotés par des personnes connaissant bien le pays.

L’Association d’amitié les utilisait pour réaliser de grandes affiches et organiser des expositions destinées à informer le public japonais sur la situation au Vietnam, mais aussi à appeler à la solidarité et aux collectes de fonds.

Aujourd’hui, en regardant ces photographies et ces affiches désormais marquées par le temps, plusieurs membres de l’Association résument leur attachement au Vietnam en quelques mots : "Cela fait partie de notre vie".

Pour le professeur Furuta, les photographies de la VNA ont pleinement rempli leur "mission" au Japon. L’Association exprime sa profonde gratitude à la VNA et au peuple vietnamien pour ces précieux documents historiques et souhaite transmettre cette mémoire aux jeunes générations, afin de contribuer à renforcer l’amitié entre les deux peuples à l’ère nouvelle. -VNA