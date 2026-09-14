Le Vietnam attache de l’importance au renforcement de l’amitié et de la coopération avec le Burundi

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New Delhi (VNA) – En marge de sa participation au 18e Sommet des BRICS, organisé à New Delhi, en Inde, le 13 septembre, le Premier ministre du Vietnam Le Minh Hung a rencontré le président burundais Évariste Ndayishimiye.

Saluant les réalisations du Burundi dans la promotion de l’agenda du développement de l’Afrique en tant que président de l’Union africaine (UA) pour le mandat 2026-2027, le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement de ses relations d’amitié et de coopération avec les pays africains, dont le Burundi.

Le Premier ministre a salué le développement des relations de coopération bilatérale entre le Vietnam et le Burundi, notamment depuis la visite du président Évariste Ndayishimiye au Vietnam en avril 2025.

Remerciant le président et le gouvernement burundais pour leur soutien et leur accompagnement ayant permis à la coentreprise de télécommunications du groupe Viettel au Burundi, Lumitel, de fonctionner efficacement, le Premier ministre Le Minh Hung a proposé que la partie burundaise continue de créer des conditions favorables à la participation de Lumitel aux projets d’administration électronique et de transformation numérique, et l’encourage à poursuivre l’expansion de ses activités d’investissement et d’affaires, afin qu’elle demeure un symbole de la coopération entre les deux pays.

Réunion entre le Premier ministre du Vietnam Le Minh Hung et le président burundais Évariste Ndayishimiye. Photo: VNA

Le Premier ministre a également proposé que, sur la base du succès de Viettel au Burundi, les deux parties élargissent leur coopération à de nouveaux domaines tels que l’industrie, le commerce de défense et l’agriculture. Il a également appelé à renforcer les échanges commerciaux et les investissements en coordonnant la mise en place de mécanismes de mise en relation entre entreprises, en partageant des informations sur les marchés et les projets potentiels, et en poursuivant la mise en place du cadre juridique nécessaire à la coopération bilatérale.

Exprimant son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et ses impressions positives de sa visite dans le pays en 2025, le président Évariste Ndayishimiye a affirmé que le Burundi accordait une grande importance au développement de ses relations avec le Vietnam. Il a approuvé les propositions du Premier ministre Le Minh Hung visant à promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir, en faisant du commerce et de l’investissement un axe prioritaire.

Le président burundais a également salué les contributions de la coentreprise Lumitel au développement socio-économique du Burundi et à l’amélioration des conditions de vie de sa population, affirmant que le gouvernement burundais continuerait de créer des conditions favorables pour permettre à Lumitel de mener ses activités de manière stable et efficace.

Évariste Ndayishimiye a indiqué que, dans la phase actuelle d’accélération du développement, le Burundi souhaitait vivement tirer parti de l’expérience du Vietnam. Il a également invité les entreprises vietnamiennes à venir explorer les possibilités d’investissement et d’affaires au Burundi, notamment dans les secteurs minier, énergétique, agricole et de la transformation numérique.

Les deux parties sont convenues de continuer à renforcer leur coopération et à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux. Elles ont également décidé de promouvoir leur rôle de passerelle afin de favoriser la coopération entre chaque pays et l’ASEAN ainsi qu’entre l’ASEAN et l’Union africaine.

Le président Évariste Ndayishimiye a affirmé que, durant la présidence burundaise de l’UA pour le mandat 2026-2027, le Burundi soutiendrait la promotion des relations entre l’UA et le Vietnam. -VNA

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