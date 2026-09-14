Économie

Nouvelle dynamique des relations Vietnam-Canada

Le Vietnam et le Canada donnent un nouvel élan à leur coopération économique, en élargissant leurs échanges vers l’énergie, les technologies, l’industrie et les chaînes de valeur.

La délégation vietnamienne participe à la 3e session du Comité économique mixte Vietnam-Canada. Photo : VNA
La délégation vietnamienne participe à la 3e session du Comité économique mixte Vietnam-Canada. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam s’impose désormais comme le principal partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN. Sur la base de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et dans un contexte mondial marqué par un besoin croissant de diversification des marchés et de sécurisation des chaînes d’approvisionnement, la relation entre Hanoï et Ottawa connaît une transformation profonde.

Initialement centrée sur les échanges de marchandises, la coopération bilatérale s’étend désormais à des secteurs à plus forte valeur ajoutée, tels que l’énergie, les technologies, la fabrication avancée et la connexion des chaînes de valeur.

Les récents échanges diplomatiques et parlementaires, conjugués au dynamisme des milieux d’affaires, confirment cette nouvelle trajectoire économique.

Lors de la troisième session de la Commission mixte sur l’économie Vietnam-Canada et du Forum des affaires organisés récemment, les discussions ont largement dépassé le cadre traditionnel de l’agriculture et des biens de consommation. Les deux pays explorent activement des possibilités de coopération dans des domaines de pointe, notamment les énergies propres, les minéraux essentiels, les technologies avancées, l’aérospatiale, l’industrie de la défense et l’économie du savoir.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Canada, Nadjibulla, cofondatrice et PDG du Centre pour l’art de gouverner stratégique, a déclaré que les relations commerciales bilatérales avaient connu une croissance significative, mais qu’il existait encore une grande marge de progression. Le Vietnam est le principal partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, tandis que le CPTPP a facilité l’accès des entreprises des deux pays à leurs marchés respectifs.

Alors qu’auparavant, les entreprises des deux pays se concentraient principalement sur le commerce, l’agriculture et l’investissement, des domaines tels que les technologies, l’énergie, les minéraux essentiels et les industries de pointe suscitent aujourd’hui un intérêt croissant.

Cette évolution marque le passage du simple échange de ressources à une véritable coopération industrielle. Pour le sénateur Yuen Pau Woo, président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Vietnam, le potentiel à long terme réside dans la capacité des deux pays à développer conjointement leurs capacités de production industrielle et à créer de la valeur ensemble. Fort de ses ressources naturelles et énergétiques, le Canada peut notamment approvisionner les marchés asiatiques, dont celui du Vietnam.

L’énergie et les technologies illustrent parfaitement cette complémentarité. Selon Nadjibulla, le Canada peut coopérer avec le Vietnam dans des domaines aussi variés que le gaz naturel liquéfié, l’hydrogène, la capture du carbone, le nucléaire et les énergies renouvelables. De plus, des secteurs tels que l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, l’aérospatiale et la défense représentent de nouveaux axes de collaboration.

Face à ces opportunités, les entreprises vietnamiennes sont appelées à faire évoluer leur approche stratégique sur le marché canadien. L’objectif n’est plus seulement d’accroître les volumes d’exportation, mais aussi de valoriser l’image de marque nationale et de s’insérer plus profondément dans les réseaux de distribution et les chaînes de production mondiales.

Comme le souligne la conseillère commerciale de l’ambassade du Vietnam au Canada, Tran Thu Quynh, l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement et de production constituera le fondement de la convergence des politiques commerciales et industrielles des deux pays, favorisant des liens concrets et préparant le terrain à une mise à niveau globale de la relation bilatérale.

Du commerce de marchandises aux liens de production, des secteurs traditionnels à l’énergie, aux technologies et à l’économie du savoir, les relations entre le Vietnam et le Canada se caractérisent par des connexions de plus en plus nombreuses. Les récents développements montrent que les deux pays s’orientent vers une relation économique non seulement plus vaste, mais aussi plus approfondie, notamment en matière de chaînes d’approvisionnement, d’industrie et de technologies, jetant ainsi les bases d’un développement substantiel et durable des relations bilatérales. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Canada #Commission mixte sur l’économie Vietnam-Canada
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