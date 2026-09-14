Économie

Mobilisation des ressources et investissements dans le développement des infrastructures

Ho Chi Minh-Ville entre dans une phase de développement spectaculaire avec d'immenses besoins d'investissement dans les infrastructures techniques et sociales.

Le cœur du Centre financier international sur la péninsule de Thu Thiem. Photo : VNA
Le cœur du Centre financier international sur la péninsule de Thu Thiem. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le développement et le perfectionnement du mécanisme d'émission d'obligations urbaines et d'obligations d'ouvrage via le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) devraient ouvrir un canal essentiel d'acheminement de capitaux à moyen et long termes. Cela permettra de répondre aux besoins d'investissement infrastructurel de la ville, tout en réduisant la pression sur le budget de l'État et le système de crédit bancaire.

Ho Chi Minh-Ville entre dans une phase de développement spectaculaire avec d'immenses besoins d'investissement dans les infrastructures techniques et sociales. Selon le Comité populaire municipal, pour la période 2026-2030, la localité doit mobiliser plus de 3 200 000 milliards de dongs (123,45 milliards de dollars) de capital d'investissement social, alors que le budget local ne devrait en couvrir qu'environ 1 200 000 milliards. Il est donc urgent de trouver de nouvelles solutions de mobilisation durable sur les marchés financiers domestiques et internationaux.

En pratique, les grands projets d'infrastructures tels que le réseau de métro, le système portuaire, la logistique ou la transition énergétique nécessitent d'importants capitaux à moyen et à long terme. Se reposer uniquement sur le budget public et le crédit bancaire traditionnel exercerait une pression considérable sur le système financier.

Afin de résoudre ce problème, l'Organe exécutif du VIFC-HCMC a tenu une consultation le projet de résolution du Conseil populaire municipal régissant l'émission d'obligations urbaines et d'ouvrage. Établir un canal dédié sur le marché obligataire au sein même du VIFC-HCMC s'inscrit dans la tendance des grands centres financiers mondiaux. La réunion de consultation a réuni environ 50 délégués issus d'organismes de gestion centrale, de services municipaux, d'institutions financières internationales, de banques commerciales, de sociétés de courtage et d'experts économiques.

Évaluant ce mécanisme, le professeur associé et docteur Nguyen Huu Huan, vice-président de l'Organe exécutif du VIFC-HCMC, a indiqué que l'objectif principal est de créer un nouveau canal de financement reliant directement les besoins d'infrastructures aux flux de capitaux à long terme. Les fonds levés seront orientés en priorité vers des projets clés à fort impact d'entraînement. L'organe prépare actuellement la liste de plus de 21 projets d'infrastructures, dont 5 à 7 projets hautement faisables et de grande envergure seront sélectionnés pour attirer les investisseurs stratégiques.

Pour garantir l'efficacité de ces obligations, l'élaboration d'un cadre juridique complet et d'une infrastructure technique synchrone s'avère décisive. Lors de la consultation, les participants ont discuté du cadre légal, de la coopération entre les parties, de la structure d'émission d'obligations, de la gestion des risques, de l'infrastructure de transaction auprès de la Corporation de dépôt et de compensation des titres du Vietnam (VSDC), ainsi que de l'orientation de développement des obligations vertes et durables. La réunion a recueilli de nombreuses contributions concrètes d'experts et d'institutions réputées comme la Société financière internationale (SFC), BNP Paribas Vietnam, HFIC et MB Bank.

La création de ce mécanisme revêt une portée stratégique pour le développement à long terme de Ho Chi Minh-Ville. Récemment, le Service municipal des Finances a délivré le certificat d'enregistrement d'investissement à Tokgistic Pte. Ltd. (Singapour) pour le projet Swift Logistics, doté d'un capital total de plus de 25 850 milliards de dongs (980 millions de dollars). Ce projet concrétise l'engagement de Tiktok Asie du Sud-Est de créer trois entreprises liées au VIFC-HCMC.

Au-delà des capitaux financiers, les activités d'émission internationale permettront à la ville de bénéficier de technologies financières modernes, de capacités de gouvernance avancées et de normes internationales de transparence.-VNA

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