De la Turquie à l’Espagne, le Vietnam cherche de nouveaux débouchés commerciaux

Hanoï (VNA) – Du 2 au 10 septembre 2026, l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a organisé une mission commerciale en Turquie et en Espagne, en coordination avec les bureaux commerciaux du Vietnam dans ces deux pays. Cette mission a permis aux entreprises vietnamiennes de sonder directement les marchés, de rencontrer des importateurs, des distributeurs et des partenaires potentiels, et d’explorer de nouveaux débouchés en Europe.

En Turquie, du 3 au 5 septembre, la délégation, composée de représentants de l’Agence de promotion du commerce et de 17 entreprises vietnamiennes, a présenté ses produits et participé à des rencontres d’affaires au pavillon vietnamien du salon Foodist Istanbul 2026.

Les entreprises participantes opèrent notamment dans l’agriculture, l’agroalimentaire, l’ameublement, les produits de la mer, les fruits et légumes transformés, le café, le riz, les produits à base de ginseng, les machines, équipements électriques et électroniques, ainsi que les technologies de l’information et le commerce électronique.

Le pavillon vietnamien a attiré plus de 100 visiteurs, entreprises et partenaires potentiels. Les rencontres ont permis aux entreprises d’échanger sur les produits, les prix, les modalités d’approvisionnement et de transport, les normes de qualité ainsi que les possibilités de coopération. Certaines entreprises ont enregistré de premiers signaux encourageants, ouvrant la voie à de nouvelles négociations commerciales.

La mission commerciale vietnamienne en Turquie et en Espagne a permis aux entreprises de sonder les marchés, de rencontrer des importateurs et distributeurs et d’identifier de nouvelles opportunités d’exportation en Europe. Photo: Photo : Agence vietnamienne de promotion du commerce

La délégation a également travaillé avec le Bureau commercial du Vietnam en Turquie, qui lui a fourni des informations sur la demande, les tendances de consommation, les réseaux de distribution et les réglementations en vigueur sur le marché. Les participants ont notamment échangé sur les moyens de vérifier la fiabilité des partenaires et de limiter les risques commerciaux.

À Istanbul, la délégation a aussi visité le Grand Bazar ainsi que plusieurs supermarchés et commerces de détail afin de mieux comprendre l’offre, les prix, les modes de distribution, les tendances de consommation et le niveau de concurrence.

En Espagne, les activités ont porté sur l’étude des réseaux de distribution, les échanges avec le Bureau commercial du Vietnam et l’organisation d’une rencontre d’affaires Vietnam-Espagne à Madrid.

Le 7 septembre, la délégation a visité plusieurs réseaux de distribution et points de vente au détail à Madrid. Cette démarche a permis aux entreprises vietnamiennes de mieux appréhender le marché espagnol, notamment la présence des produits asiatiques et sud-est asiatiques, ainsi que le rôle des importateurs et des distributeurs.

La délégation a ensuite travaillé avec le Bureau commercial du Vietnam en Espagne, qui a présenté les caractéristiques du marché, l’environnement des affaires, les besoins des consommateurs ainsi que les modalités d’accès et de développement sur ce marché.

Le 8 septembre, la rencontre d’affaires Vietnam-Espagne à Madrid a réuni des représentants de l’Agence de promotion du commerce, du Bureau commercial du Vietnam en Espagne, de l’Association des entreprises Espagne-ASEAN (ASEMPEA) et des entreprises des deux pays.

Les entreprises vietnamiennes y ont présenté leurs capacités de production et d’approvisionnement ainsi que leurs produits, tandis que leurs homologues espagnols ont fait part de leurs besoins en matière de coopération commerciale et d’investissement. La séance de rencontres directes a donné lieu à plus de 50 échanges d’affaires, permettant d’approfondir les discussions sur les produits, les exigences du marché, les réseaux de distribution et les perspectives de coopération à long terme.

La mission a ainsi fourni aux entreprises vietnamiennes des informations concrètes sur les marchés turc et espagnol, les aidant à mieux identifier les opportunités, les défis, les produits à potentiel et les partenaires appropriés. Les contacts directs ont également permis de mieux cerner les exigences des acheteurs, les normes de qualité, les prix et les tendances de consommation.

Les résultats de cette mission confirment le rôle des programmes nationaux de promotion commerciale dans l’accompagnement des entreprises vietnamiennes, en facilitant leur accès aux marchés étrangers et en favorisant la transformation des contacts commerciaux en coopérations concrètes.

Dans les prochains temps, l’Agence de promotion du commerce et les bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger continueront à fournir des informations, à faciliter les mises en relation et à organiser des activités de promotion adaptées, contribuant à élargir les marchés d’exportation, diversifier les partenaires et renforcer la compétitivité des produits vietnamiens à l’international. -VNA

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