Répondre à la pénurie de main-d’œuvre pour le développement du métro

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville aura besoin de dizaines de milliers de travailleurs hautement qualifiés pour répondre aux besoins des projets d’investissement et de développement du réseau de métro alors que les ressources humaines actuelles ne couvrent encore qu’une infime partie de la demande.



Selon le plan de développement du réseau ferroviaire urbain au cours des cinq prochaines années, la ville ambitionne d’achever six lignes de métro totalisant 187 km. À plus long terme, d’ici à 2035, elle prévoit de mettre en service 14 lignes d’une longueur totale de 462 km.



Dans l’immédiat, la ligne de métro n°2 (Ben Thanh-Tham Luong) devrait être achevée et mise en service en 2030. Parmi les projets prioritaires figurent également la ligne de métro n°1, reliant la nouvelle ville de Binh Duong à Suoi Tien, la ligne de métro n°2 entre Thu Dau Mot et Hô Chi Minh-Ville, la ligne de métro n°3 reliant Vung Tau, Ba Ria et Phu My, ainsi que la ligne n°6, ou rocade intérieure, reliant Phu Huu, Ba Queo, le rond-point de Phu Lam et Phu Huu, d’une longueur pouvant atteindre 180 km.



Selon Le Minh Triet, directeur de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle du Chemin de fer urbain n°1 (HURC1), la seule première ligne de métro de la ville nécessite déjà plusieurs centaines, voire un millier de personnes, travaillant dans de nombreuses spécialités.



Pour assurer l’exploitation de la ligne de métro n°1 (Ben Thanh-Suoi Tien), il faut mobiliser actuellement quelque 700 employés afin d’assurer près de 200 trajets quotidiens.



Récemment, HURC1 a lancé un appel à candidatures pour recruter du personnel appelé à suivre une formation dans le cadre du transfert de technologies liées à l’exploitation et à la maintenance de la ligne ferroviaire légère de Phu Quoc.



Selon HURC1, les besoins de recrutement s’élèvent à 168 personnes, dont 130 pour l’exploitation et 38 pour la maintenance. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire, d’un diplôme d’études supérieures courtes ou d’un titre équivalent dans des spécialités appropriées telles que la mécanique, la construction mécanique, la maintenance industrielle, le génie électrique, l’électronique, l’automatisation, la signalisation ferroviaire, les télécommunications, les technologies de l’information, l’ingénierie ferroviaire, le matériel roulant ou d’autres domaines techniques connexes.



Coopération en matière de formation et maîtrise des technologies ferroviaires



Selon le projet de formation et de perfectionnement des ressources humaines destinées au développement du réseau ferroviaire urbain, approuvé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la ville aura besoin d’environ 70 000 personnes d’ici à 2030 pour répondre aux besoins du développement du système de métro, notamment dans la gestion de projets, l’exploitation, l’ingénierie, les métiers techniques ainsi que le conseil et la conception.



Parmi elles, les secteurs de l’exploitation et des métiers techniques nécessiteront environ 30 000 personnes, tandis que le secteur de la construction aura besoin d’environ 12 000 travailleurs. La ville prévoit également des programmes de formation pour la période 2030-2045, avec des effectifs presque deux fois supérieurs à ceux de la période 2025-2030, afin de répondre aux besoins liés au développement et à l’investissement dans un réseau de métro pouvant atteindre 700 km.

l’Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville (MAUR) et la Société générale des technologies et télécommunications mondiales (GTEL) ont signé un protocole d’accord portant sur la coopération dans la recherche sur l’intégration des systèmes et le transfert de technologies dans le réseau ferroviaire urbain. Photo . VNA





Ces exigences concrètes imposent aux universités et aux instituts de recherche d’accorder une priorité accrue à la formation d’ingénieurs spécialisés et hautement qualifiés, en particulier dans le domaine des transports intelligents. L’objectif est ainsi de préparer une nouvelle génération d’ingénieurs dotés d’une vision systémique, capable d’anticiper les besoins liés à la vague des grands projets d’infrastructures du Vietnam et de répondre à la forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée.



Nguyen Quoc Trung, directeur général adjoint de la société par actions d’investissement immobilier Dai Quang Minh, relevant de THACO et chargée de la réalisation en tant qu’entrepreneur principal de la ligne de métro n°2 (Ben Thanh-Tham Luong), a souligné que la formation et la normalisation des ressources humaines devaient constituer une priorité pour la ville et être considérées comme un facteur décisif.



Selon lui, le Vietnam ne peut pas dépendre indéfiniment des technologies et des solutions de construction fournies par des entrepreneurs étrangers.



Récemment, l’Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville (MAUR) et la Société générale des technologies et télécommunications mondiales (GTEL) ont signé un protocole d’accord portant sur la coopération dans la recherche sur l’intégration des systèmes et le transfert de technologies dans le réseau ferroviaire urbain.



Dans l’immédiat, cette coopération portera principalement sur des études et leur mise en œuvre pour la ligne de métro n°2 (Ben Thanh-Tham Luong) ainsi que pour les projets ferroviaires urbains réalisés au cours de la période 2026-2030.



Elle vise également à permettre, progressivement, la recherche, l’acquisition et la maîtrise des technologies relevant de plusieurs sous-systèmes, notamment l’information, la signalisation, l’électricité, les systèmes électromécaniques (E&M), le système de supervision et d’acquisition de données (SCADA), le centre de contrôle des opérations (OCC), le système de perception automatique des tarifs (AFC) et les portes palières (PSD). - VNA