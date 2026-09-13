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Le Premier ministre Lê Minh Hung rencontre le personnel des représentations vietnamiennes en Inde

Le Premier ministre Lê Minh Hưng a demandé aux représentations vietnamiennes en Inde de renouveler leurs méthodes de travail et de promouvoir des résultats concrets afin d’approfondir le Partenariat stratégique intégral renforcé entre les deux pays.

Le Premier ministre Lê Minh Hung rencontre le personnel des représentations vietnamiennes en Inde. Photo : VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung rencontre le personnel des représentations vietnamiennes en Inde. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Inde pour participer au 18e Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales, le Premier ministre Lê Minh Hung a rencontré, le 13 septembre à New Delhi, le personnel de l’ambassade du Vietnam en Inde et des agences vietnamiennes qui y sont rattachées.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Lê Minh Hung a estimé que sa visite de travail de deux jours en Inde avait produit des résultats positifs et concrets, contribuant à affirmer la position, le rôle, le prestige et le statut du Vietnam dans la région et sur la scène internationale. La participation du Vietnam au 18e Sommet des BRICS témoigne une nouvelle fois de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que de l’engagement actif du pays dans l’intégration internationale.

Le Premier ministre a indiqué que son entretien avec son homologue indien Narendra Modi avait été fructueux, contribuant à concrétiser les résultats de la visite d’État en Inde du Secrétaire général du Parti et Président de la République Tô Lâm. Les deux parties ont échangé sur des mesures visant à renforcer la connectivité, notamment l’augmentation de la fréquence des vols directs ainsi que le développement des liaisons routières, ferroviaires et maritimes.

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Photo : VNA



Soulignant que le Partenariat stratégique intégral renforcé entre le Vietnam et l’Inde constituait une relation particulière, reposant sur de solides fondements historiques, traditionnels et de confiance mutuelle, le Premier ministre a estimé que les deux pays disposaient encore d’un important potentiel pour approfondir leurs relations et les rendre plus substantielles et efficaces.

Le Premier ministre a cité plusieurs domaines à fort potentiel de coopération, notamment la défense et la sécurité, le commerce et l’investissement, les sciences et technologies, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples. Les deux pays doivent s’efforcer de porter rapidement leurs échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars par an. Ils doivent également identifier clairement les secteurs dans lesquels le Vietnam dispose d’atouts et d’un potentiel d’investissement en Inde, tout en créant des conditions favorables à l’élargissement des investissements des entreprises indiennes au Vietnam. Le Premier ministre a également indiqué avoir demandé aux groupes de haute technologie ACME et GMR de renforcer leurs investissements et leur coopération avec le Vietnam.

Sur la base des rapports de l’ambassade et des agences vietnamiennes qui y sont rattachées, le Premier ministre a demandé aux cadres et employés en poste à l’étranger de maîtriser les orientations, les lignes directrices et les nouvelles réflexions du Parti en matière de politique étrangère, ainsi que les nouvelles résolutions du Bureau politique, notamment la Résolution n° 23-NQ/TW sur le travail relatif aux Vietnamiens à l’étranger. Ils doivent également bien connaître leur pays d’affectation afin de pouvoir formuler des conseils et des propositions pertinents et efficaces aux organismes compétents au Vietnam.

Le Premier ministre a souligné que l’évolution rapide de la situation mondiale et régionale exigeait des représentations vietnamiennes qu’elles renouvellent constamment leurs méthodes de travail, en privilégiant des résultats concrets, substantiels et quantifiables. L’ambassade et les agences qui y sont rattachées doivent renforcer de manière proactive leurs relations avec les organes, ministères, secteurs et collectivités locales indiens, afin de concrétiser les domaines de coopération sur la base d’un équilibre des intérêts et de relations durables.

Selon le Premier ministre, les similitudes entre le Vietnam et l’Inde dans leurs nouveaux modèles de développement offrent au Vietnam de bonnes possibilités d’étudier et de tirer profit de l’expérience indienne, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’investissement et du développement économique.

Le Premier ministre a également demandé d’accorder une plus grande attention au travail relatif à la communauté vietnamienne, ainsi qu’à la culture, au tourisme et aux échanges entre les peuples, afin de créer un environnement attrayant non seulement pour les Vietnamiens vivant en Inde, mais aussi pour les Indiens qui s’intéressent au Vietnam.

Le Premier ministre a salué les efforts de l’ambassadeur Trịnh Minh Mạnh, de l’ambassade et des agences qui y sont rattachées dans l’accomplissement de leurs missions, notamment la préparation de sa présente visite de travail et de la visite d’État en Inde du Secrétaire général du Parti et Président de la République Tô Lâm en mai dernier.

Le Premier ministre a demandé à l’ambassade et aux représentations vietnamiennes de continuer à faire preuve d’initiative, de créativité et d’audace, à oser penser, oser agir et créer des avancées dans leur travail, contribuant ainsi à approfondir et à rendre plus substantielles et efficaces les relations de Partenariat stratégique intégral renforcé entre le Vietnam et l’Inde, à la hauteur de l’importance de cette relation particulière entre les deux pays.- VNA

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