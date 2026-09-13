Politique

Valoriser le rôle des jeunes Vietnamiens au Japon

Le Consulat général du Vietnam à Osaka, en coordination avec le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE), a organisé le 13 septembre, à Osaka, une table ronde intitulée « Les jeunes Vietnamiens au Japon – Résolution 23-NQ/TW : valoriser le rôle de la jeune génération ».

Photo : VNA
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Hanoï (VNA) – Le Consulat général du Vietnam à Osaka, en coordination avec le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE), a organisé le 13 septembre, à Osaka, une table ronde intitulée « Les jeunes Vietnamiens au Japon – Résolution 23-NQ/TW : valoriser le rôle de la jeune génération ».

À cette occasion, le consul général du Vietnam à Osaka, Nguyen Truong Son, a présenté les principaux contenus, orientations, missions et solutions de la Résolution 23-NQ/TW sur le travail concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger.

Selon lui, l’un des nouveaux points revêtant une portée stratégique de cette résolution est d’affirmer que les Vietnamiens résidant à l’étranger constituent non seulement une partie inséparable de la communauté nationale vietnamienne, mais aussi une ressource stratégique et un pont entre le Vietnam et le monde, participant directement à l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la Patrie.

La résolution marque également une nouvelle étape dans la réflexion du Parti, passant de la mobilisation, du rassemblement et de l’accompagnement de la communauté à une approche fondée sur le partenariat et la création de mécanismes favorables, afin de permettre aux Vietnamiens résidant à l’étranger de participer plus largement au développement national, tout en construisant une communauté forte, bien intégrée et attachée à son identité nationale.

Évaluant la communauté vietnamienne dans le Kansai comme une communauté jeune et dynamique, le consul général Nguyễn Trường Sơn a souligné le rôle important de la jeune génération. Les jeunes Vietnamiens qui étudient, font de la recherche, travaillent et entreprennent au Japon disposent de conditions favorables pour accéder aux connaissances, aux technologies et aux méthodes de gestion avancées, et peuvent ainsi apporter des contributions concrètes au développement national.

Le Consulat général du Vietnam à Osaka continuera d’accompagner la communauté à travers des activités de sensibilisation et de diffusion du droit, la constitution d’un réseau de Vietnamiens qualifiés et la mise en relation des organisations et associations vietnamiennes avec les localités et entreprises du pays, afin de créer davantage d’opportunités de coopération.

De son côté, Mme Lê Thương, directrice du VJCE, a estimé nécessaire de créer davantage d’espaces permettant aux jeunes de se rencontrer, d’échanger et de nouer des liens. Les jeunes Vietnamiens au Japon disposent, selon elle, de connaissances, d’expériences et d’initiatives qui, mieux mises en réseau, peuvent donner lieu à des activités plus concrètes au profit de la communauté.

Plus de 100 délégués ont participé à la table ronde et échangé sur les activités de la jeunesse, l’éducation, la culture, la mise en relation des entreprises, l’innovation, ainsi que le soutien aux jeunes dans leurs études et leur insertion professionnelle au Japon. Ils ont également proposé de constituer des réseaux de jeunes intellectuels et entrepreneurs et d’élargir la coopération avec les organisations et entreprises japonaises.

La table ronde a permis aux jeunes Vietnamiens au Japon d’échanger sur les enjeux auxquels ils sont confrontés et de proposer des initiatives concrètes visant à valoriser les ressources de la communauté vietnamienne à l’étranger au service du développement national.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Japon #jeune
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