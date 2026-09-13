Le président de l'AN Tran Thanh Man en visite de travail auprès de la Marine populaire du Vietnam

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Khanh Hoa, 13 septembre (VNA) – La Marine populaire du Vietnam (MPV) doit jouer un rôle de premier plan dans la défense de la souveraineté nationale sur les mers et les îles du pays, tout en contribuant au développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

C’est ce qu’a déclaré le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, lors de sa visite à la Marine populaire du Vietnam et de son inspection de la 189e Brigade de sous-marins, à la base militaire de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa, le 13 septembre.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et les délégués visitent un sous-marin. Photo : – VNA

Lors de la séance de travail, le président de l’AN, Tran Thanh Man, a transmis les salutations des dirigeants du Parti et de l’État aux officiers et soldats de la Marine populaire du Vietnam, ainsi que les meilleurs vœux du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale.

Le président de l’AN a salué les réalisations et les contributions de la Marine populaire du Vietnam et de la 189e Brigade de sous-marins à la défense nationale. Il a également appelé à renforcer le travail politique et l’édification du Parti, à améliorer la formation et l’état de préparation au combat, à renforcer la discipline et à améliorer les conditions de vie des officiers et des soldats, tout en renforçant la diplomatie de défense ainsi que les liens avec les autorités locales et la population.

Le président de l’AN, Tran Thanh Man, a exhorté les officiers et les soldats de la Marine à bien assimiler et comprendre pleinement les orientations du Parti ainsi que les politiques et les lois de l’État en matière militaire et de défense nationale, en mettant l’accent sur la « Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation » et la « Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision pour 2045 ».

La Marine populaire du Vietnam doit se coordonner de manière proactive avec les autres forces pour analyser et suivre de près la situation, tout en conseillant et en proposant au Parti, à l’État, à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense nationale des orientations et des solutions appropriées afin de faire face aux situations imprévues et de défendre fermement, de manière précoce et à distance, l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la nation, y compris ses mers et ses îles, contribuant ainsi au maintien d’un environnement maritime pacifique et stable.

Il a exprimé sa conviction que les officiers et soldats de la Marine perpétueraient leur tradition de « bravoure au combat, intelligence et créativité, maîtrise de la mer et détermination à vaincre », qu’ils resteraient unis et autonomes et qu’ils accompliraient avec succès toutes les missions qui leur sont confiées.

Le dirigeant a affirmé que l’Assemblée nationale et son Comité permanent continueraient d’améliorer les institutions, les politiques et le cadre juridique afin de bâtir une Marine révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne, et de s’associer aux forces armées ainsi qu’à la population de tout le pays pour défendre fermement la Patrie.

Il a également appelé les organismes centraux et les autorités locales à continuer de soutenir la Marine populaire du Vietnam et à coopérer avec elle, notamment avec la 189e Brigade de sous-marins, afin de l’aider à accomplir ses missions.

Auparavant, lors de sa visite à la 189e Brigade de sous-marins, le président de l’Assemblée nationale a écouté le vice-amiral Tran Thanh Nghiêm, commandant de la Marine populaire du Vietnam, présenter un rapport sur l’exécution des tâches de la Marine ainsi que sur la situation actuelle dans les zones maritimes et insulaires du pays.

Dans le livre d’or de la brigade, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les réalisations accomplies au cours de plus de 15 années de développement, notamment en matière d’entraînement, de préparation au combat et de maîtrise des technologies, des équipements et des systèmes techniques avancés propres aux sous-marins.

Il a exprimé sa conviction que les officiers et soldats de la 189e Brigade de sous-marins continueraient de promouvoir les valeurs des « soldats de l’Oncle Hô – soldats de la Marine » ainsi que la tradition de l’unité, distinguée du titre de « Héros des forces armées populaires ». Il les a exhortés à rester unis, dynamiques et créatifs afin d’obtenir de nouveaux succès, tout en respectant la devise de la force : « loyauté absolue, régularité et discipline, exemplarité dans la préparation au combat et sécurité absolue », et en se montrant dignes de la confiance du Parti, de l’État et du peuple.- VNA

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guyễn Thị Vân Hà