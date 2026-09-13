La visite du roi et de la reine de Thaïlande renforcera l’amitié vietnamo-thaïlandaise

Hanoi, 13 septembre (VNA) – La visite d’État au Vietnam, du 14 au 16 septembre, du roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et de la reine Suthida revêt une importance particulière pour les relations bilatérales, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le général de corps d’armée Nguyên Van Thành, président de l’Association d’amitié Vietnam-Thaïlande.



Le prof-Dr Nguyên Van Thành, également ancien membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné l’importance du moment choisi pour cette visite, alors que l’année 2026 marquera le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il s’agit par ailleurs de la première visite d’État au Vietnam du roi Vajiralongkorn depuis son accession au trône, après deux séjours effectués en tant que prince héritier en 1992 et 1997.



Ce déplacement intervient alors que les deux pays mettent en œuvre le cadre de partenariat stratégique global établi il y a plus d’un an. Le choix du Vietnam comme destination par la famille royale de Thaïlande souligne l’importance particulière que les deux parties accordent à leur amitié traditionnelle et renforce la confiance politique au plus haut niveau.



Le responsable a déclaré que cette visite donnerait une forte impulsion à la concrétisation des engagements des dirigeants en résultats tangibles. Le Vietnam et la Thaïlande ont convenu d’intensifier leur coopération et leur connectivité économique de manière complémentaire, en visant des percées inédites et des progrès qualitatifs, avec pour objectif de porter le volume des échanges bilatéraux de 22 milliards à 25 milliards de dollars, dans une optique d’équilibre et de durabilité.



Cette visite devrait également avoir des retombées positives sur les échanges entre les peuples. L’affection que la famille royale thaïlandaise porte au Vietnam et à son peuple constitue une grande source de fierté ; elle consolide le socle social permettant aux associations d’amitié des deux pays de développer les échanges commerciaux et les partenariats locaux, ainsi que les coopérations dans les domaines de la culture, de l’éducation, du sport et du tourisme.



En revenant sur cinq décennies de relations diplomatiques, le prof-Dr Nguyên Van Thành s’est félicité des résultats stratégiques globaux obtenus. La confiance politique s’est renforcée au plus haut niveau, aboutissant à un partenariat stratégique intégral ; cette étape a permis de garantir la sécurité nationale des deux pays tout en consolidant la solidarité au sein de l’ASEAN.



Sur le plan économique, la Thaïlande demeure le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et figure parmi les neuf plus grands investisseurs étrangers dans le pays. Le mécanisme des «Trois Connexions» a ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la transition écologique et du développement durable.



Les échanges entre les peuples sous-tendent ces progrès, offrant aux engagements de haut niveau une assise sociale propice à leur concrétisation. Les associations d’amitié des deux pays organisent une conférence annuelle conjointe, en alternant le pays hôte, pour faire le bilan de la coopération de l’année écoulée et définir le programme de l’année suivante, un mécanisme qualifié d’unique parmi les associations d’amitié du Vietnam.



Les liens à l’échelle locale se sont également renforcés, unissant des provinces du nord-est de la Thaïlande — telles que Nakhon Phanom, Udon Thani et Sakon Nakhon — à des localités vietnamiennes comme Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Nghê An, Hà Tinh, Huê et Dà Nang. Cette diplomatie de proximité a aussi nourri la coopération économique : le Forum des affaires Vietnam-Thaïlande 2023 à Bangkok, placé sous le thème "1+1 = Illimité", a permis de mettre en relation des petites et moyennes entreprises ainsi que de jeunes entrepreneurs des deux pays autour de produits agricoles et d’autres marchandises clés.



La coopération dans les domaines de l’éducation et de la jeunesse s’est également développée, englobant des cours de vietnamien et de thaï à l’Université de Dà Nang, des bourses "Bamboo School" pour les élèves défavorisés, des échanges d’étudiants reliant l’Université FPT aux Universités King Mongkut, Khon Kaen et Chulalongkorn, ainsi que des concours de connaissances culturelles.



Les deux associations d’amitié ont également organisé un match de football amical entre les équipes nationales féminines des moins de 17 ans (U17) du Vietnam et de la Thaïlande en avril 2025. Par ailleurs, elles ont fait don d’un échographe GE Healthcare Versana Balance à un poste de santé du district de Nam Dàn, dans la province de Nghê An, et ont offert 300 paires de lunettes ainsi que 300 colis de cadeaux à des personnes âgées de la province de Dông Nai.



Le président de l’Association d’amitié Vietnam-Thaïlande a cité le site commémoratif dédié au président Hô Chi Minh, la rue vietnamienne Vietnam Town à Udon Thani et la présence de la secte Annamnikaya-An Nam tông dans les provinces de Nakhon Phanom, Udon Thani et Sakon Nakhon comme autant de preuves des similitudes culturelles entre les deux pays et du rayonnement de leur "soft power".



Les sites commémoratifs dédiés au président Hô Chi Minh à Udon Thani, Nakhon Phanom et Phichit sont devenus des adresses rouges pour les visiteurs vietnamiens comme thaïlandais. La rue Vietnam Town met à l’honneur la cuisine, la langue et les coutumes vietnamiennes auprès des Thaïlandais et des étrangers, tout en témoignant de la reconnaissance des autorités locales pour la contribution de la communauté d’origine vietnamienne au développement de la région.



Les monarques thaïlandais successifs ont soutenu les temples de la secte Annamnikaya-An Nam tông. Ce courant bouddhiste fait désormais partie intégrante de la vie religieuse en Thaïlande ; ses moines, religieuses et fidèles se rendent régulièrement au Vietnam pour participer à des événements majeurs, tels que la célébration onusienne du Vesak, des conférences bouddhistes internationales et des rencontres avec la Sangha bouddhiste du Vietnam.



Ces relations culturelles ont rapproché les populations des deux pays, favorisant une compréhension mutuelle et une confiance stratégique ancrées dans la réalité du terrain. Plus de 100.000 Vietnamiens vivent aujourd’hui en Thaïlande, contribuant au développement de leur pays de résidence tout en restant attachés à leur terre natale.



Ces liens, ainsi que l’attachement de la diaspora vietnamienne à ses racines, constituent une source de force spirituelle pour le développement national, conformément à la résolution n°23-NQ/TW du Politburo, datée du 2 août 2026, relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger. L’engagement continu de cette communauté agit comme un pont, approfondissant la compréhension de la culture vietnamienne par les Thaïlandais et consolidant la confiance entre les peuples des deux pays.



Le prof-Dr Nguyên Van Thành a fait savoir que début octobre 2026, avec le soutien de la province de Lào Cai, les deux associations organiseront un voyage culturel conjoint permettant aux participants de découvrir l’"art de la danse xòe du peuple thai" — inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 2021 — tout en promouvant les échanges commerciaux, les liens économiques et le tourisme patrimonial dans la région.



La 15e conférence conjointe se tiendra début novembre 2026 à Chiang Mai ; elle permettra de faire le point sur les initiatives communes et de définir le programme pour 2027. L’association prévoit également de collaborer avec la Maison d’édition "Politique nationale- Vérité" pour lancer un ouvrage bilingue intitulé "Vietnam-Thaïlande : 50 ans de coopération pour le développement (1976-2026)". Début décembre 2026, les deux parties visiteront l’usine Prime et planteront 50 arbres de l’amitié à Phu Tho, installeront une stèle commémorative près du carambolier planté par le président Hô Chi Minh à Nakhon Phanom, participeront au Forum des peuples Vietnam-ASEAN et développeront les échanges sportifs.



Conformément à la résolution n°23-NQ/TW, l’association envisage de mutualiser les réseaux d’affaires des Vietnamiens d’outre-mer afin de relier les chaînes d’approvisionnement des deux pays dans les domaines du commerce et de la logistique. Au-delà du simple commerce frontalier, elle collaborera avec les organismes compétents et l’Association des entrepreneurs vietnamiens en Thaïlande pour promouvoir des modèles économiques de plus grande envergure — tels que des sociétés cotées en bourse ou des groupes détenus par des Vietnamiens d’outre-mer — tout en investissant dans le stockage, les infrastructures logistiques et la normalisation des produits, afin d’accroître la pénétration du marché de part et d’autre et de s’étendre vers les marchés internationaux.



L’Association d’amitié Vietnam-Thaïlande travaillera également avec les missions diplomatiques pour conseiller et mettre en relation les investisseurs vietnamiens d’outre-mer souhaitant s’implanter au Vietnam, et pour associer les intellectuels et les jeunes générations de la diaspora aux projets du pays en matière de transformation numérique, de transition verte et d’innovation, a-t-il encore indiqué. – VNA

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