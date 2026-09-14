Économie

Viet Nam Day 2026 : Un pont entre le Vietnam et le Japon

L’événement Viet Nam Day 2026 à Fukuoka a contribué à renforcer les échanges culturels, la coopération économique et les liens entre les localités vietnamiennes et japonaises.

Les organisateurs ont remis des prix à des enfants vietnamiens de deuxième et troisième génération participant au programme « Le Vietnam en moi». Photo : VNA
Les organisateurs ont remis des prix à des enfants vietnamiens de deuxième et troisième génération participant au programme « Le Vietnam en moi». Photo : VNA

Fukuoka (VNA) – Le Consulat général du Vietnam à Fukuoka, en coordination avec les provinces de Bac Ninh, Ninh Binh, Thai Nguyen, Dak Lak et Dong Thap, ainsi qu’avec diverses organisations et la communauté d’affaires des deux pays, a organisé le 13 septembre, avec succès l’événement « Viet Nam Day 2026 : Discover Viet Nam - Connect Kyushu » à Fukuoka, au Japon.

Cette manifestation de diplomatie économique et culturelle et de promotion commerciale d’envergure a réuni des dirigeants des préfectures de Kyushu-Okinawa, des associations d’amitié, de nombreuses entreprises, ainsi que des milliers de Vietnamiens et d’habitants locaux.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le 13 septembre au matin, en présence de la consule générale du Vietnam à Fukuoka, Trinh Thi Mai Phuong, du gouverneur de la préfecture de Fukuoka, Hattori Seitaro, des présidents des conseils provinciaux de Saga et de Kagoshima, ainsi que de représentants consulaires des États-Unis, de l’Inde, de la Thaïlande et de la Chine.

Dans son discours d’ouverture, la consule générale Trinh Thi Mai Phuong a affirmé que le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon traversait une période de développement particulièrement favorable. Elle a souligné que Viet Nam Day 2026 ne visait pas seulement à promouvoir l’image du pays, sa culture et sa gastronomie, mais constituait également une passerelle concrète pour renforcer la compréhension mutuelle et stimuler la coopération économique, commerciale et touristique, ainsi que les échanges populaires entre les localités vietnamiennes et la région de Kyushu-Okinawa.

Au nom des autorités locales, le gouverneur Hattori Seitaro a salué l’initiative du Consulat général du Vietnam. Il a souligné le rôle important de la communauté vietnamienne dans le développement socio-économique de Fukuoka, se déclarant convaincu que l’événement contribuerait à approfondir l’amitié traditionnelle et à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération concrète et efficace. Il s’agit également d’une occasion de renforcer la présence des produits vietnamiens de haute qualité dans les réseaux de distribution de Kyushu et sur le marché japonais.

Après la cérémonie d’ouverture, les délégués ont visité les stands présentant des produits typiques des localités vietnamiennes, notamment des produits OCOP (« À chaque commune son produit »), tels que des litchis, des jacques et des longanes séchés, ainsi que du thé traditionnel. Dès le premier jour, le 12 septembre, l’espace de l’événement avait attiré un grand nombre de visiteurs venus déguster des plats traditionnels et découvrir des produits agricoles transformés de haute qualité.

Parallèlement aux activités gastronomiques, plusieurs activités d’échanges culturels interactives ont été organisées. L’espace consacré à l’expérience du costume traditionnel « ao dai » a séduit les visiteurs internationaux, avec plus de 500 tenues mises à leur disposition. La zone dédiée aux jeux populaires, notamment le tir à la corde et la danse des bambous, a suscité une participation enthousiaste de la communauté vietnamienne locale. De plus, un programme artistique présenté par de jeunes Vietnamiens de la diaspora a fait résonner les mélodies chaleureuses de la patrie. L’événement a également proposé des rencontres émouvantes autour des thèmes « Le Vietnam dans mes yeux » et « Le Vietnam en moi ».

Le succès de Viet Nam Day 2026 confirme le rôle de passerelle active du Consulat général du Vietnam à Fukuoka dans le renforcement de l’amitié et la promotion de la coopération économique et culturelle entre le Vietnam et la région de Kyushu-Okinawa.-VNA

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