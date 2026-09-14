Politique

Le Premier ministre Lê Minh Hung achève avec succès sa mission en Inde

Le Premier ministre Lê Minh Hung a achevé avec succès sa mission en Inde, marquée par le renforcement des relations bilatérales Vietnam-Inde et la participation active du Vietnam au 18e Sommet des BRICS.

Des responsables indiens de haut rang saluent le départ du Premier ministre Lê Minh Hung, au terme de sa participation au 18e Sommet des BRICS et de ses activités bilatérales en Inde. Photo :VNA
Des responsables indiens de haut rang saluent le départ du Premier ministre Lê Minh Hung, au terme de sa participation au 18e Sommet des BRICS et de ses activités bilatérales en Inde. Photo :VNA


New Delhi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung et la délégation de haut rang du Vietnam ont quitté New Delhi dans l’après-midi du 13 septembre, au terme d’une mission couronnée de succès en Inde, du 12 au 13 septembre, pour participer au 18e Sommet du Groupe des économies émergentes (BRICS) et mener plusieurs activités bilatérales, sur invitation de son homologue indien Narendra Modi, président des BRICS en 2026.

Durant cette mission, le Premier ministre Lê Minh Hung s’est entretenu avec son homologue indien Narendra Modi, a participé au 18e Sommet des BRICS et y a prononcé un discours en tant que pays partenaire des BRICS. Il a également rencontré des dirigeants et chefs de délégation des pays membres et partenaires des BRICS, ainsi que des dirigeants de plusieurs organisations internationales et de grandes entreprises indiennes.

Lors de leur entretien, les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer leur coordination et de promouvoir une coopération substantielle dans différents domaines, afin de porter les relations Vietnam-Inde vers un développement plus efficace, global et approfondi. Les deux parties sont déterminées à porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars, à promouvoir les corridors de connectivité entre l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est, ainsi qu’à renforcer leur coordination au sein des forums régionaux et internationaux.

Dans son discours au 18e Sommet des BRICS, le Premier ministre Lê Minh Hưng a proposé trois grandes orientations : renforcer la résilience et l’autonomie des économies ; créer de nouveaux moteurs de croissance, inclusifs et durables ; et promouvoir la coopération dans les sciences et technologies ainsi que l’innovation.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam soutenait le renforcement de la coordination des BRICS avec les mécanismes multilatéraux, afin de promouvoir le dialogue, la coopération et la recherche de solutions aux défis mondiaux, en faveur de la paix, de la stabilité et d’un développement durable et inclusif.

Lors de ses rencontres avec les dirigeants et chefs de délégation des pays membres et partenaires des BRICS, le Premier ministre Lê Minh Hung a échangé sur les orientations visant à promouvoir les relations bilatérales, à élargir la coopération dans les domaines d’intérêt commun et à renforcer la coordination dans les forums multilatéraux. Ces rencontres ont contribué à consolider la confiance politique et à élargir l’espace de coopération entre le Vietnam et les autres pays.

Lors de ses rencontres avec les dirigeants de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), le Premier ministre a appelé à poursuivre le soutien au Vietnam dans son intégration économique internationale, le développement des infrastructures stratégiques, la transition verte et le renforcement de sa compétitivité. Les partenaires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et d’élargir leur coopération avec le Vietnam.

Lors de ses rencontres avec les dirigeants de grands groupes indiens, le Premier ministre Lê Minh Hung a encouragé les entreprises indiennes à élargir leurs investissements et leur coopération au Vietnam, notamment dans les domaines des énergies propres, de l’industrie verte, des infrastructures aéronautiques, des hautes technologies et de la transformation numérique. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables et accompagnerait les entreprises disposant de capacités, de technologies et d’une vision à long terme.

La mission du Premier ministre Lê Minh Hung en Inde a réaffirmé la politique étrangère proactive et active du Vietnam, fondée sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Elle a également contribué à consolider les relations avec les partenaires, à élargir l’espace de coopération et à renforcer le rôle et la position du Vietnam au sein des mécanismes multilatéraux régionaux et mondiaux.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #BRICS #Lê Minh Hung
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