En route vers la 3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions au Laos

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Hanoï (VNA) – Près de 300 délégués de plus de 120 pays et organisations internationales ont effectué, le 13 septembre, une visite de terrain à Phikyai, dans la province de Luang Prabang, pour observer les opérations de déminage, dans le cadre de la troisième Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions, organisée par le Laos.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyen Thi Hoang Van a conduit la délégation vietnamienne lors de cette visite.

Cette visite a permis aux délégués internationaux de mieux comprendre les efforts déployés par le Laos pour remédier aux conséquences des engins non explosés, qui continuent d’affecter la vie et les moyens de subsistance de la population, ainsi que le développement socio-économique du pays.

Au cours de la séance de travail, le directeur du Programme national de déminage du Laos (UXO Laos), Anousak Phongsa, a présenté aux délégués la situation, les procédures techniques et les principaux résultats des opérations d’enquête et de déminage dans la province de Luang Prabang. Il a également fait le point sur les engins explosifs encore présents, les difficultés rencontrées et les orientations pour les prochaines étapes.

Situé à 17 km du centre de Luang Prabang, Phikyai est une zone fortement contaminée. Sur les 423 hectares étudiés depuis 2016, 347,2 hectares ont été identifiés comme des zones dangereusement contaminées. À ce jour, 119,73 hectares ont été déminés, permettant de découvrir et de neutraliser 3 461 engins explosifs, dont deux grosses bombes, 2 775 sous-munitions et 684 autres engins.

Le déminage permet aux habitants, principalement des agriculteurs, d’étendre leurs activités agricoles et d’évoluer vers une production commerciale, tout en favorisant un développement touristique sûr et durable.

Particulièrement touché par les armes à sous-munitions, le Laos participe activement à la mise en œuvre de la Convention. Le gouvernement a intégré ses objectifs dans la stratégie nationale « Safe Pathway III » pour la période 2021-2030 et s’est engagé à atteindre son objectif national de développement durable (ODD 18), qui vise à garantir un environnement de vie sûr, exempt de risques liés aux UXO.

Lors de la visite, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyen Thi Hoang Van et les délégués internationaux ont assisté à la neutralisation de huit engins non explosés récemment découverts sur le site.

Le programme UXO Laos a exprimé sa gratitude aux partenaires au développement et aux organisations internationales pour leur soutien, appelant à renforcer cette coopération afin de construire un avenir plus sûr pour la population lao.

Cette visite de terrain constitue une étape importante avant la troisième Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions, présidée par le Laos, qui se tiendra à Vientiane du 14 au 18 septembre.-VNA

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