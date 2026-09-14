Politique

Le président de l'AN appelle à améliorer la qualité et la portée de l'information sur les organes élus

Le dirigeant a formulé cette demande lors de la Conférence nationale des collaborateurs du journal Dai bieu Nhan dan 2026, organisée le 14 septembre dans la province de Khanh Hoa sur le thème « Promouvoir la force de la communication sur les politiques – Accompagner les organes élus dans la nouvelle ère de développement du pays ».

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man s'exprime lors de la Conférence nationale des collaborateurs du journal Dai bieu Nhan dan 2026. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man s'exprime lors de la Conférence nationale des collaborateurs du journal Dai bieu Nhan dan 2026. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) — Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a demandé au journal Dai bieu Nhan dan (Représentants du peuple) de poursuivre une amélioration profonde de ses activités d’information et de communication sur l’Assemblée nationale et les conseils populaires, afin d’améliorer la qualité de ses contenus et d’élargir leur portée auprès des lecteurs, des électeurs et de la population.

​Le dirigeant a formulé cette demande lors de la Conférence nationale des collaborateurs du journal Dai bieu Nhan dan 2026, organisée le 14 septembre dans la province de Khanh Hoa sur le thème « Promouvoir la force de la communication sur les politiques – Accompagner les organes élus dans la nouvelle ère de développement du pays ».

Dans son discours, Tran Thanh Man a salué les résultats obtenus par le journal dans l’accomplissement de ses missions politiques et professionnelles. Il a souligné que le journal avait assuré en temps voulu la couverture des orientations du Parti, des politiques et des lois de l’État, ainsi que des activités de l'Assemblée nationale, de son Comité permanent et des Conseils populaires locaux. Plus de 500 collaborateurs constituent, selon lui, des « bras prolongés » permettant d’enrichir les contenus du journal.

Rappelant les grandes orientations fixées aux médias par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le président de l’Assemblée nationale a demandé au journal de poursuivre une amélioration profonde, synchrone et moderne. L’objectif est de fournir aux lecteurs et aux électeurs des informations complètes, factuelles et précises sur les activités de l’Assemblée nationale et des conseils populaires, tout en proposant des analyses spécialisées et des retours d’expérience sur l’élaboration et l’application des lois. Il a également insisté sur la nécessité de valoriser le réseau de collaborateurs à tous les niveaux et dans toutes les localités.

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Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man et des délégués. Photo: VNA

Tran Thanh Man a précisé que l’institution parlementaire était engagée dans une transformation majeure de ses méthodes de travail, notamment dans l’élaboration des lois, le contrôle et le recours aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle. Par conséquent, les organes de presse doivent eux aussi moderniser leurs méthodes de communication, mettre à profit les avancées scientifiques et technologiques et intégrer l’intelligence artificielle dans leurs activités.

Pour l’avenir, Tran Thanh Man souhaite que le journal accorde une attention particulière à la formation de son personnel et de ses journalistes, afin de leur permettre d’acquérir une connaissance approfondie du fonctionnement des organes élus.

Il a appelé la rédaction à participer plus activement à la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, tout en mettant en valeur les modèles performants et les initiatives efficaces. Le journal doit rester fidèle à sa mission d’information sur les organes élus, améliorer sans cesse la qualité de ses articles et évaluer l’impact social de chaque publication, a-t-il ajouté.

Concernant les collaborateurs, Tran Thanh Man leur a demandé de préserver leur éthique professionnelle, leur rigueur politique et leur réactivité dans le traitement de l’information. Il a enfin suggéré aux responsables locaux d’accorder une attention accrue à la communication afin de contribuer à renforcer le respect de la Constitution et des lois au sein de la population -VNA

#journal Dai bieu Nhan dan #Assemblée nationale #Nouvelle ère
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