Politique

Identification des restes de martyrs : priorité à la science et à la mobilisation nationale

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a salué la maîtrise de technologies de pointe, notamment l'analyse traditionnelle de l'ADN mitochondrial et la technologie NGS-SNP, qui associe le séquençage génétique de nouvelle génération à l’analyse des polymorphismes nucléotidiques (SNP).

La vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Tra, encourage le personnel du Centre d'identification de l'AND. Photo : VNA
La vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Tra, encourage le personnel du Centre d'identification de l'AND. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra, présidente du Comité de pilotage national chargé de la recherche, de la collecte et de l’identification des restes de martyrs (Comité de pilotage 515), a effectué le 14 septembre une visite d'inspection au Centre d'expertise ADN de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam ainsi qu'à l'Institut national de médecine légale militaire. Cette mission visait à évaluer l’application des avancées technologiques en matière de génétique afin d'accélérer le processus d'identification des soldats tombés au combat.

Au cours de ses échanges avec les experts, la vice-Première ministre a salué la maîtrise de technologies de pointe, notamment l'analyse traditionnelle de l'ADN mitochondrial et la technologie NGS-SNP, qui associe le séquençage génétique de nouvelle génération à l’analyse des polymorphismes nucléotidiques (SNP). Cette technologie, qui permet désormais d'extraire des données génétiques exploitables à partir de restes osseux gravement dégradés avec un taux de réussite atteignant 80%.

À ce jour, le Centre d'identification de l'AND a reçu plus de 37 000 échantillons provenant de huit villes et provinces, et bien que le recours à ces nouveaux procédés ait déjà permis d'identifier formellement dix premiers cas de manière rigoureuse, Mme Pham Thi Thanh Tra a souligné que ce résultat, bien que modeste en apparence, représente un effort scientifique colossal.

Toutefois, la dirigeante a identifié trois obstacles majeurs à surmonter pour accroître l'efficacité de cette mission : les ressources humaines, la technologie et les données. Elle a insisté sur l'urgence de former des techniciens spécialisés et de synchroniser les bases de données ADN des martyrs avec le système de base de données nationales sur la population géré par le ministère de la Police, afin d'optimiser les comparaisons avec les familles biologiques.

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La vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Tra, visite le Centre d'identification de l'AND. Photo : VNA

L'Institut national de médecine légale militaire a doublé sa capacité d'analyse de l'ADN annuelle, de 400 à 800 échantillons par an et renforcé la formation sur l’application de nouvelles technologies pour ses cadres. Il modernise actuellement ses infrastructures de stockage, avec l'ambition de pouvoir conserver jusqu'à 300 000 échantillons d'ici 2027.

La vice-Première ministre a particulièrement loué le dévouement et l'ingéniosité des cadres militaires qui ont su réorganiser l'utilisation des équipements issus de la lutte contre la pandémie de COVID-19 pour servir à la conservation des échantillons de restes de martyrs. Par ailleurs, elle a mis en avant l'importance du travail du Département de médecine militaire dans la conception de protocoles techniques stricts encadrant chaque étape, du prélèvement au stockage. Déjà mis en œuvre dans 34 villes et provinces, ce processus se distingue par sa rigueur et sa dimension solennelle. Pour l'avenir, la dirigeante a préconisé une synthèse des expériences de terrain afin de normaliser ces procédures et d'établir un cadre réglementaire unifié, garantissant ainsi une exécution professionnelle et cohérente sur l'ensemble du territoire.

En conclusion, Mme Pham Thi Thanh Tra a appelé à une communication honnête et nuancée sur les difficultés de ce travail auprès de la population et des familles de martyrs. Elle a rappelé que la dégradation naturelle des restes après plus de soixante ans passés sous terre constitue un défi physique extrême que même la science la plus moderne ne peut garantir de résoudre dans tous les cas. Pour la vice-Première ministre, cette quête d'identité est une course contre la montre qui exige une persévérance sans faille et une mobilisation totale de l'ensemble du système politique. -VNA

#500 ngày đêm #Liệt sĩ
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