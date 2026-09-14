Politique

Le Vietnam affirme son rôle actif au 18ᵉ Sommet des BRICS

Le ministre Le Hoai Trung a affirmé que la mission diplomatique pour participer au 18ᵉ Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales en Inde du Premier ministre Le Minh Hung constitue l'une des activités de diplomatie multilatérale de haut niveau les plus importantes du Vietnam en 2026.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et une délégation de haut rang du Vietnam se sont rendus les 12 et 13 septembre, à New Delhi, en Inde, pour participer au 18ᵉ Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales. Photo : VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et une délégation de haut rang du Vietnam se sont rendus les 12 et 13 septembre, à New Delhi, en Inde, pour participer au 18ᵉ Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et une délégation de haut rang du Vietnam se sont rendus les 12 et 13 septembre, à New Delhi, en Inde, pour participer au 18ᵉ Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales, à l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi. À l’issue de cette mission diplomatique, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) pour dresser le bilan des principaux résultats obtenus.

Le ministre Le Hoai Trung a affirmé que cette mission diplomatique constitue l'une des activités de diplomatie multilatérale de haut niveau les plus importantes du Vietnam en 2026. Elle prolonge avec succès la visite d'État en Inde effectuée en mai 2026 par le secrétaire général et président de l'État To Lam.

En un peu plus de 24 heures, le Premier ministre Le Minh Hung a déployé un programme d'activités dense, efficace et substantiel, comprenant sa participation et son discours au sommet, un entretien bilatéral avec son homologue indien Narendra Modi, ainsi que de multiples rencontres de haut niveau avec les dirigeants des pays membres, des pays partenaires des BRICS et des dirigeants d'organisations internationales majeures telles que l'ONU (Organisation des nations unies), l'OMC (Organisation mondiale de la santé), l'OMS et l'AIIB (Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures).

Lors du sommet, le Premier ministre Le Minh Hung a délivré un message soulignant le soutien du Vietnam à un renforcement de la coopération entre les BRICS et les mécanismes multilatéraux régionaux et mondiaux. Il a appelé à renforcer le rôle des BRICS dans le dialogue, la consolidation de la confiance et la réforme du système multilatéral, afin de mieux répondre aux intérêts des pays en développement.


Le chef du gouvernement vietnamien a formulé trois propositions centrales : passer d’une posture réactive à une approche proactive visant à renforcer la résilience économique ; renouveler les moteurs de croissance traditionnels tout en développant de nouveaux moteurs durables ; et transformer les opportunités de coopération scientifique et technologique en projets concrets. Le Premier ministre Narendra Modi et la presse indienne ont hautement apprécié les contributions du Vietnam, estimant qu’elles avaient contribué au succès du sommet et au renforcement des liens entre les BRICS et l’ASEAN.

Sur le plan bilatéral, l’entretien entre les deux Premiers ministres a permis de faire le point sur la mise en œuvre des accords de haut niveau conclus depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global renforcé. Les deux parties ont défini des orientations et des mesures concrètes pour approfondir leur coopération. En outre, les contacts avec d'autres dirigeants mondiaux ont permis de consolider la confiance politique, d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et de mettre en œuvre de manière proactive la ligne politique étrangère du 14e Congrès national du Parti.


Concernant les orientations à venir, le ministre Le Hoai Trung a indiqué que le Vietnam coopérerait activement avec les membres et partenaires des BRICS dans les différents domaines de coopération correspondant à ses capacités et à ses intérêts. S’agissant de l’Inde, les deux pays mettront en œuvre des plans concrets à tous les niveaux afin de concrétiser leur convergence stratégique.

Enfin, le gouvernement vietnamien veillera à traduire immédiatement les engagements et accords conclus lors du sommet en projets économiques tangibles, au service des objectifs de développement socio-économique nationaux.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #BRICS
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