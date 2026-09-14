Économie

Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leur coopération financière autour du Centre financier international

La coopération financière Vietnam-Royaume-Uni ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du Centre financier international du Vietnam.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh. Photo: VNA
Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville – La coopération financière devient un volet majeur du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Royaume-Uni, alors que le Vietnam accélère la mise en place de son Centre financier international.

Le développement du marché des capitaux, l’amélioration des normes de gouvernance et la formation de ressources humaines répondant aux standards internationaux sont considérés comme des conditions essentielles pour attirer les capitaux et les institutions financières mondiales. Ces questions ont été au cœur du Sommet Vietnam-Royaume-Uni sur les services financiers 2026, organisé le 14 septembre à Hô Chi Minh-Ville par l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, la Chambre de commerce britannique au Vietnam (BritCham) et Dragon Capital.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh, a souligné que la coopération financière constituait un pilier du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Il a salué l’accompagnement des partenaires britanniques dans la construction du Centre financier international du Vietnam (VIFC).

Les recherches conjointes, conférences, formations et échanges avec la City de Londres témoignent, selon lui, de la volonté de coopération britannique et de sa confiance dans le potentiel du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville. Alors que la ville doit financer les infrastructures de transport, la transition verte, la transformation numérique et l’amélioration de la compétitivité des entreprises, le besoin de capitaux à long terme, diversifiés et à coût raisonnable est croissant.

Hô Chi Minh-Ville considère ainsi le développement du VIFC comme une mission stratégique pour relier les flux de capitaux internationaux aux besoins de l’économie, développer des services financiers modernes et favoriser une participation accrue des entreprises vietnamiennes au marché mondial.

Selon Nguyên Công Vinh, les mécanismes spécifiques autorisés par la Résolution 222/2025/QH15 et la Loi sur le développement urbain, adoptée le 24 août 2026, renforcent également le cadre juridique du VIFC et ses capacités de mobilisation de capitaux pour les infrastructures. Le centre entre désormais dans une nouvelle phase, passant de la construction institutionnelle à la mise en œuvre concrète, avec le lancement prévu cette année de premiers produits financiers, notamment des obligations municipales et des obligations destinées au financement de projets.

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec le Royaume-Uni et la City de Londres autour de trois axes : l’amélioration de l’environnement d’activité, le développement du marché et le renforcement des capacités.

L’ambassadeur britannique Iain Frew a affirmé que le partenariat entre les deux pays dépassait désormais le commerce et l’investissement. Le Royaume-Uni entend accompagner le Vietnam comme partenaire de long terme en partageant son expertise et son expérience internationale. La coopération financière porte notamment sur l’accès au financement, la mobilisation de capitaux pour la transition verte et le renforcement des fondations du système financier.

vnanet-potal-hoi-nghi-cap-cao-vuong-quoc-anh-viet-nam-ve-dich-vu-tai-chinh-2026-9023654.jpg
L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam Iain Frew. Photo: VNA

Susan Langley, représentante de la City de Londres, a salué les progrès accomplis par le Vietnam ainsi que le relèvement, ce mois-ci, de son statut par FTSE Russell, qui est passé de marché frontière à marché émergent secondaire. Selon elle, cette évolution reflète les améliorations enregistrées dans les domaines de la réglementation, du courtage et de la capacité de mobilisation des capitaux.

Pour Dominic Scriven, président de Dragon Capital, le marché vietnamien des capitaux a réalisé des progrès importants, mais doit encore améliorer sa liquidité, élargir la participation des investisseurs et renforcer ses infrastructures. L’expérience britannique pourrait contribuer à identifier des solutions adaptées à cette nouvelle phase de développement.

Les participants ont également souligné l’importance de la gouvernance et des ressources humaines. Nguyên Thi Phuong Thao, présidente-directrice générale de Sovico Group, a appelé à établir dès le départ une gouvernance fondée sur le professionnalisme, la transparence, l’ouverture, le respect des différences et l’attraction des talents.

Elle a également insisté sur l’intégrité, la responsabilité, la gestion des risques et la vision globale, estimant que ces facteurs seraient déterminants pour attirer les institutions financières et les capitaux internationaux, tout en renforçant les connexions du VIFC avec les grands centres financiers régionaux et mondiaux. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Centre financier international du Vietnam #VIFC #Vietnam #Royaume-Uni #Chambre de commerce britannique au Vietnam #BritCham
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La péninsule de Thu Thiêm est positionnée comme le cœur du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Un cadre solide de résolution des différends pour renforcer l’attractivité du VIFC

La stratégie de développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) prévoit un écosystème financier complet englobant la finance verte, les crédits carbone, la fintech, la technologie blockchain, les actifs numériques, la banque numérique et d’autres modèles commerciaux innovants. Ces secteurs fortement internationalisés impliquent des transactions transfrontalières complexes et des structures juridiques sophistiquées.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.