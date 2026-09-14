Au Festival de la Solidarité en Belgique, le Vietnam raconte l’histoire du « Renouveau »

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Bruxelles (VNA) – Des centaines de personnes venues d’horizons divers se sont retrouvées les 12 et 13 septembre, à ManiFiesta, Festival annuel de la Solidarité organisé par le Parti du travail de Belgique (PTB), dans l’enceinte de l’hippodrome Wellington Hippodroom, à Oostende, ville côtière belge. Dans l’espace MundoFiesta, consacré aux échanges internationaux, le stand du Vietnam a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs.

Présente à l’événement, l’ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyen Huong Tra, a accueilli plusieurs délégations internationales et échangé directement avec le public ainsi qu’avec des représentants d’organisations progressistes internationales.

Elle a souligné qu’en participant à un événement aussi significatif que le Festival de la Solidarité, le Vietnam souhaitait non seulement exprimer son amitié et sa solidarité avec ses amis internationaux, mais aussi renforcer la coopération avec les pays et les partis politiques du monde entier.

L’événement constitue également une occasion pour l’ambassade et la communauté vietnamienne de faire connaître les traditions, le patrimoine culturel et certains produits du pays, notamment le thé et le café. Le Vietnam souhaite ainsi être connu de ses amis internationaux non seulement comme un pays marqué par la guerre, mais aussi comme une économie en développement, un pays de paix et de prospérité.

« De nombreuses délégations se disent très admiratives des réalisations du Vietnam dans le cadre du Renouveau et souhaitent s’inspirer de son orientation et de son expérience pour développer leur propre pays », a-t-elle indiqué.

Dans le cadre du festival, la diplomate vietnamienne Nguyen Huong Tra a également rencontré Benjamin Pestieau, secrétaire général adjoint du PTB, David Pestieau, chargé des questions politiques du Parti, ainsi que l’ambassadeur du Nicaragua en Belgique et auprès de l’Union européenne, César Augusto Castañeda Lacayo, et un représentant du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP).

Lors de ces rencontres, l’ambassadrice a présenté la situation du Vietnam et exprimé le souhait de renforcer la solidarité et de promouvoir la coopération en faveur d’un développement mutuellement bénéfique. Les différentes délégations ont successivement visité le stand vietnamien, témoignant de leur intérêt et de leur sympathie pour le pays.

Dans le cadre du programme « Flavours of the Resistance », une dégustation de thés et de cafés de cinq pays – Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, le Laos et le Vietnam – a également attiré de nombreux visiteurs.

L’événement constitue également une occasion pour l’ambassade et la communauté vietnamienne de faire connaître les traditions, le patrimoine culturel et certains produits du pays, notamment le thé et le café. Le Vietnam souhaite ainsi être connu de ses amis internationaux non seulement comme un pays marqué par la guerre, mais aussi comme une économie en développement, un pays de paix et de prospérité.

« De nombreuses délégations se disent très admiratives des réalisations du Vietnam dans le cadre du Renouveau et souhaitent s’inspirer de son orientation et de son expérience pour développer leur propre pays », a-t-elle indiqué. -VNA

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