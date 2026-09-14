Le Vietnam renforce sa coopération en matière de finance durable au sein de l'ASEAN

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Quang Ninh (VNA) – Le 14 septembre, dans la province de Quang Ninh (Nord), se sont tenues la réunion du Comité de renforcement des capacités pour soutenir l’intégration financière de l’ASEAN (SCCB) et la 11ᵉ réunion du Groupe de travail sur la finance durable (SLC-TF).

Ces deux réunions s’inscrivent dans le cadre de la 32ᵉ réunion du Comité de haut niveau sur l’intégration financière de l’ASEAN (SLC), organisée les 14 et 15 septembre à Quang Ninh par la Banque d’État du Vietnam, en coordination avec la Banque d’Indonésie.

La réunion du SCCB a porté sur la mise à jour des activités de renforcement des capacités destinées à soutenir le processus d’intégration financière de l’ASEAN. Les participants ont notamment examiné les programmes d’appui aux banques centrales du Cambodge, du Laos et du Vietnam, à travers des formations adaptées à leurs besoins, le partage d’expériences ainsi que des programmes d’études et de recherche entre les banques centrales de l’ASEAN.

Ils ont également fait le point sur les programmes d’assistance technique et de formation de la Banque asiatique de développement (BAD) prévus en 2026, ainsi que sur les programmes du Centre de recherche et de formation des banques centrales d’Asie du Sud-Est. Les discussions ont porté sur l’avancement des activités de renforcement des capacités et sur les feuilles de route d’apprentissage des groupes de travail de l’ASEAN consacrés à la libéralisation du compte de capital, au développement des marchés de capitaux, aux systèmes de paiement, à la libéralisation des services financiers, à l’intégration bancaire et à l’inclusion financière.

Le SCCB a par ailleurs examiné le rapport destiné à la 32ᵉ réunion du SLC, qui présente les résultats des activités de renforcement des capacités ainsi que les questions nécessitant un rapport, des orientations ou des recommandations du SLC.

Le même jour s’est tenue la 11ᵉ réunion du Groupe de travail du SLC sur la finance durable (SLC-TF). Cette réunion intervient alors que le groupe s’apprête à entrer dans une nouvelle phase dans le cadre du Projet Revive, destiné à réformer les mécanismes de coopération financière de l’ASEAN. Elle marque également une étape importante dans la coopération menée sous la coprésidence de la Banque d’État du Vietnam et de la Banque d’Indonésie.

Les discussions ont porté sur l’avancement des principales initiatives de l’ASEAN en matière de finance durable, notamment l’élaboration d’un cadre commun pour les tests de résistance aux risques climatiques, la mise en œuvre de la Taxonomie de l’ASEAN pour la finance durable, ainsi que les prochaines étapes du SLC-TF dans le cadre du Projet Revive.

La réunion a également examiné le rapport d’avancement du SLC-TF destiné à la 32ᵉ réunion du SLC et discuté de la poursuite des initiatives de finance durable après la fin du mandat du groupe dans sa structure actuelle. L’objectif est d’assurer la continuité des travaux, de préserver les acquis et de faire progresser l’agenda régional en matière de finance durable.

Prévue le 15 septembre, la 32ᵉ réunion du SLC portera notamment sur la situation macroéconomique et financière, les principaux dossiers liés à l’intégration financière de l’ASEAN ainsi que les enjeux actuels concernant les banques centrales. Elle permettra également de faire le point sur le Projet Revive, ainsi que sur les priorités économiques des Philippines au titre de la présidence de l’ASEAN en 2026 et sur les priorités de Singapour pour le volet financier de l’ASEAN lors de sa présidence en 2027.-VNA

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