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Hanoi Jazztival 2026 : le jazz vietnamien ouvre une nouvelle partition

À l’approche du Hanoi Jazztival 2026, qui se tiendra du 17 au 19 septembre, Hanoï s’apprête à accueillir un rendez-vous majeur du jazz, réunissant artistes vietnamiens et internationaux. Entre échanges, rencontres et créations, le festival entend contribuer à donner un nouvel élan au jazz vietnamien tout en affirmant son identité culturelle sur la scène internationale.

Artiste du peuple Quyen Van Minh, ambassadeur du Hanoi Jazztival 2026. Photo: Interlocuteur
Artiste du peuple Quyen Van Minh, ambassadeur du Hanoi Jazztival 2026. Photo: Interlocuteur

Hanoï (VNA) - Placée sous le thème "Jazz de Hanoï – Mélodies sans frontières", l’édition 2026 du Hanoi Jazztival se déroulera du 17 au 19 septembre dans plusieurs lieux culturels emblématiques de la capitale : le Jardin musical de l’Opéra de Hanoï, la Maison octogonale du jardin de la statue du roi Ly Thai To, le Théâtre de musique et de danse Thang Long, le Centre culturel et artistique (22 Hang Buom), le Musée des Femmes du Vietnam, l’hôtel Thang Long Opera, ainsi que plusieurs clubs de jazz de la ville.

Réunissant sept groupes internationaux et huit formations vietnamiennes de premier plan, Hanoi Jazztival 2026 ne se limitera pas à une série de grands concerts. Il proposera également un riche programme d’activités culturelles, porté par une forte effervescence artistique.

Pour l’Artiste du peuple Quyen Van Minh, ambassadeur du Hanoi Jazztival 2026, cet événement constitue un rendez-vous particulièrement attendu après plusieurs années. "Dans de nombreux pays, les festivals de jazz existent depuis longtemps. Nous n’en avions peut-être pas encore les conditions nécessaires. Aujourd’hui, voir Hanoï organiser un festival de cette ampleur est une grande source de satisfaction", a t-il affirmé.

Dans le même esprit, le saxophoniste Tung Sax a estimé que l’événement constituait une excellente nouvelle, tant pour les professionnels que pour le public. Un festival de cette envergure offre non seulement davantage d’occasions de monter sur scène, mais favorise aussi les rencontres, les échanges et la transmission entre générations d’artistes, ainsi que les collaborations entre musiciens vietnamiens et internationaux.

Selon lui, c’est également une occasion pour le public de découvrir le jazz dans un cadre plus ouvert et plus accessible.

Pour les professionnels du secteur, Hanoi Jazztival 2026 témoigne également de la volonté du Vietnam de jouer un rôle actif dans la création d’un espace propice à l’émergence et à l’affirmation d’une identité propre au jazz vietnamien.

Après plusieurs décennies de développement, le jazz vietnamien compte aujourd’hui une nouvelle génération d’artistes qui, au-delà de leur maîtrise technique et de leur capacité à intégrer rapidement les tendances contemporaines, cherchent à faire résonner l’âme et la culture vietnamiennes dans leur musique -VNA

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