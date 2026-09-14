Hanoï, 14 septembre (VNA) – Lors d'un atelier organisé à Hanoï le 14 septembre, les participants ont débattu de la manière dont l'agriculture écologique peut contribuer à garantir des moyens de subsistance, à renforcer la résilience face au changement climatique et à offrir aux femmes et aux jeunes l'opportunité de devenir les acteurs du changement.
L'atelier, intitulé « L'agriculture écologique pour un avenir durable » et organisé par ActionAid International au Vietnam, a souligné que les femmes et les jeunes doivent être les acteurs et les leaders du changement, et non de simples participants ou bénéficiaires.
Les femmes se heurtent encore à de nombreux obstacles pour accéder aux ressources et participer à la prise de décision, tandis que les jeunes possèdent un potentiel en matière d'innovation, de technologie et de nouveaux modèles économiques, a noté l'organisateur.
Plus de 100 délégués, dont près de 30 venus d'Asie et d'Afrique et représentant des organismes publics, des instituts de recherche, des universités, des entreprises, des coopératives, des organisations non gouvernementales et des partenaires internationaux de développement, ont formé un forum diversifié d'échanges d'expériences et de pratiques favorisant l'agriculture écologique dans un contexte marqué par le changement climatique et une volatilité croissante des marchés.
Hoang Phuong Thao, représentante nationale d'ActionAid International au Vietnam, a déclaré : « Dans le delta du Mékong, pour la période 2023-2025, ActionAid est fière d'avoir accompagné les communautés et les partenaires dans la mise en place et la pérennisation réussies de plusieurs modèles d'élevage et d'aquaculture ayant permis de réduire les émissions de plus de 11 %. »
Les coûts énergétiques mensuels ont diminué d'environ 480 000 à 1 200 000 dongs (18 à 46 dollars) par foyer.
Au total, 837 foyers, dont la majorité était dirigée par des femmes, ont participé à ces modèles et en ont bénéficié.
« Nous continuons à promouvoir la coopération Sud-Sud afin de partager, d'apprendre, d'innover et de mettre en commun connaissances, initiatives et ressources pour créer un changement durable », a ajouté Hoang Phuong Thao.
« L'année 2026 sera l'Année internationale des femmes agricultrices, et il ne nous reste que quatre ans pour atteindre les Objectifs de développement durable d'ici 2030. Dans ce contexte, l'agriculture écologique offre une voie dont l'efficacité a été démontrée pour l'avenir », a déclaré Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam. L'agriculture écologique place l'humain et les écosystèmes au cœur de ses priorités, tout en ayant la capacité de favoriser la réalisation simultanée de jusqu'à 10 Objectifs de développement durable.
« Pour générer un impact efficace, à grande échelle et sur le long terme, les pays doivent bâtir des moyens de subsistance durables et des marchés verts, promouvoir le rôle des femmes et des jeunes en tant que moteurs du changement, et harmoniser les politiques, les partenariats ainsi que les ressources financières », a-t-elle déclaré.
Les discussions tenues lors de l'atelier ont mis en évidence que la transition vers une agriculture écologique ne se limite pas à une simple modification des méthodes de production ; elle doit simultanément créer des moyens de subsistance viables, élargir les débouchés commerciaux et renforcer la résilience face au changement climatique.
Cela nécessite de réduire les obstacles liés aux coûts, au capital et aux risques de production, de développer des chaînes de valeur compétitives, de garantir une rémunération plus équitable aux producteurs, ainsi que de renforcer la coopération et de mobiliser des ressources pour mettre en œuvre et généraliser des initiatives efficaces. - VNA
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