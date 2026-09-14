Politique

Le Vietnam et l’Italie renforcent leur coopération dans la recherche et les médias

Une délégation de la Revue communiste a effectué une visite de travail en Italie afin de renforcer les échanges et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans la recherche et les médias.

Duong Trung Y, rédacteur en chef de la Revue communiste, offre un souvenir à un responsable de l’agence de presse italienne ANSA. Photo : tapchicongsan.org.vn
Duong Trung Y, rédacteur en chef de la Revue communiste, offre un souvenir à un responsable de l’agence de presse italienne ANSA. Photo : tapchicongsan.org.vn

Rome (VNA) – Dans le cadre de son programme d’activités extérieures pour 2026, une délégation de la Revue communiste, conduite par Duong Trung Y, membre du Comité central du Parti, député et rédacteur en chef de la revue, a effectué une visite de travail en Italie du 7 au 11 septembre.

La délégation s’est rendue à l’ambassade du Vietnam en Italie. L’ambassadrice Nguyen Phuong Anh lui a présenté la situation en Italie ainsi que les relations bilatérales. Elle a indiqué que les relations Vietnam-Italie se développaient très favorablement et que les échanges commerciaux bilatéraux devraient atteindre 8 milliards de dollars en 2026. De nombreuses entreprises vietnamiennes coopèrent avec des partenaires italiens, notamment dans les technologies de défense, l’économie et le commerce.

Le 7 septembre, la délégation a travaillé avec l’agence de presse italienne ANSA.

Les responsables de l’ANSA ont partagé leur expérience et leurs procédures technologiques dans la lutte contre les fausses informations. L’agence considère l’intelligence artificielle (IA) comme un outil d’assistance qui ne peut remplacer l’être humain. Son utilisation doit rester sous la supervision et le contrôle final des rédacteurs, dans le respect de l’indépendance, de l’impartialité, de l’objectivité, de la vie privée, du droit d’auteur et de la législation.

Duong Trung Y a souhaité que la Revue communiste et l’ANSA développent leur coopération afin de mieux faire connaître le Vietnam, sa culture et sa population dans les produits journalistiques de l’agence italienne, ainsi que dans la formation du personnel et la transformation numérique.

Le 8 septembre, la délégation a également travaillé avec l’Institut des affaires internationales (IAI).

La Revue communiste et l’IAI disposent d’un important potentiel de coopération, notamment dans les recherches approfondies et prospectives sur la situation mondiale, susceptibles de fournir des bases scientifiques fiables pour l’élaboration des politiques et de contribuer à approfondir le Partenariat stratégique Vietnam-Italie.

Dans l’après-midi du même jour, la délégation de la Revue communiste a eu une séance de travail avec Andrea Iabozzi, rédacteur en chef du journal il Manifesto.

Cette visite a ouvert de nouvelles perspectives de coopération et contribué au développement des relations entre le Vietnam et l’Italie. – VNA

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