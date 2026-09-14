Politique

Le roi et la reine de Thaïlande arrivent au Vietnam pour une visite d’État

La visite du couple royal intervient alors que le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande poursuit son développement positif, l’année 2026 marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976-2026).

Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande à leur arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, le 14 septembre Photo: VNA
Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande à leur arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, le 14 septembre Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande sont arrivés lundi après-midi 14 septembre à Hanoi, entamant une visite d’État jusqu’à mercredi 16 septembre au Vietnam, sur l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lam, et de son épouse.

Le roi et la reine de Thaïlande sont attendus à l’aéroport international de Nôi Bài par le président du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai, le président du Comité populaire de Hanoi Vu Dai Thang, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, et l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Pham Viêt Hung.

Le couple royal est accompagné du Premier ministre Anutin Charnvirakul; de l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam Urawadee Sriphiromya; du grand chambellan au sein du Bureau de la Maison royale, secrétaire privé principal du roi de Thaïlande, et maréchal en chef de l’air Satitpong Sukvimol; du secrétaire privé adjoint du roi de Thaïlande, le lieutenant-colonel Somchai Kanjanamanee; de l’aide de camp du roi de Thaïlande, l’amiral Weerasak Oggungwan; et de l’aide de camp du roi de Thaïlande, le général de la force aérienne royale thaïlandaise Chettha Muernkaew.

Sa Majesté est né le 28 juillet 1952 au palais Dusit à Bangkok. Son roi-père Bhumibol Adulyadej a élevé son fils au rang de prince héritier le 28 décembre 1972 sous le titre de prince héritier Maha Vajiralongkorn de Thaïlande. Il est monté sur le trône le 1er décembre 2016 et dirige la Thaïlande en tant que dixième souverain de la dynastie Chakri. Son couronnement a eu lieu du 4 au 6 mai 2019.

La visite du couple royal intervient alors que le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande poursuit son développement positif, l’année 2026 marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976-2026).

vnanet-le-roi-et-la-reine-de-thailande-a-hanoi.jpg
Cérémonie d'accueil du roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande, à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, le 14 septembre Photo: VNA

Les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les deux premiers pays de l’ASEAN à nouer un tel partenariat entre eux. Ils ont ensuite porté ce lien au niveau d’un partenariat stratégique renforcé en 2015, puis d’un partenariat stratégique global en mai 2025.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à la veille de cette visite, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, a déclaré que cette visite d’État au Vietnam du roi et de la reine de Thaïlande revêtait une signification particulièrement importante, marquant un nouveau jalon historique dans les belles relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours des 50 dernières années.

Il s’agit de la première visite d’État au Vietnam du roi et de la reine de Thaïlande depuis l’établissement officiel des relations diplomatiques en 1976, et de leur première visite au Vietnam en tant que roi et reine de Thaïlande. Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua s’est rendu au Vietnam à deux reprises, en tant que prince héritier, en 1992 et 1997.

Cette visite revêt donc non seulement une importance politique en cette période, mais elle témoigne également de la continuité de l’amitié et de l’attachement entre la famille royale, le gouvernement et le peuple thaïlandais et le gouvernement et le peuple vietnamiens.

L’ambassadeur Pham Viêt Hung a exprimé l’espoir que cette visite offrirait aux deux parties davantage d’opportunités de partager leurs expériences et d’étendre des modèles de coopération efficaces, afin de faire profiter directement les populations des retombées de ce partenariat stratégique intégral.

Forts des résultats positifs obtenus au cours de ces cinq décennies d’amitié et de coopération, la visite d’État du roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana devrait renforcer encore davantage l’amitié entre le Vietnam et la Thaïlande et rendre la coopération bilatérale plus efficace et plus approfondie, au service des intérêts mutuels des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. – VNA

source
#roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua #reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana #visite d’État du roi et de la reine de Thaïlande au Vietnam
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.