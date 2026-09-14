Membres du Parti et secteur privé : clarifier les règles pour favoriser le développement

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 14 septembre, au siège du Comité central du Parti à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a présidé une séance de travail avec la Commission centrale des politiques et des stratégies et les organes concernés sur un projet de nouvelles règles applicables aux membres du Parti exerçant des activités économiques dans le secteur privé.



Après avoir entendu un rapport sur l’avancement du projet et les avis des participants, To Lam a souligné que la politique autorisant les membres du Parti à exercer des activités économiques privées résultait d’un processus de renouvellement de la pensée, de bilan de la pratique et de développement de la théorie du Parti. Les nouvelles règles devront préserver les principes qui restent pertinents tout en répondant aux nouvelles questions liées à la propriété, à l’organisation de la production, à la distribution et aux responsabilités des membres du Parti dans l’économie de marché à orientation socialiste.



To Lam a souligné la nécessité de garantir le droit des membres du Parti à participer à des activités économiques légales, conformément à leur statut, à leurs fonctions et à leurs obligations. Leur statut de membre du Parti implique une responsabilité exemplaire accrue, mais ne leur confère aucun privilège dans les affaires. Toute politique de soutien devra reposer sur des critères transparents et équitables, sans discrimination entre les entreprises selon que leur propriétaire est ou non membre du Parti.



Les contributions financières ne sauraient se substituer au respect de la loi et de la discipline du Parti. Les membres du Parti disposant des compétences nécessaires doivent être encouragés à jouer un rôle pionnier dans l’innovation technologique, l’amélioration de la productivité, le développement des marques vietnamiennes et la croissance durable des entreprises.



Le dirigeant vietnamien a demandé de définir clairement le champ d’application des nouvelles règles. Les règles du Comité central devront être concises et préciser clairement les principes, les personnes concernées, les limites, les responsabilités et les compétences.



L’évaluation des membres du Parti exerçant des activités économiques devra notamment prendre en compte la productivité, l’innovation et le respect des obligations en matière de fiscalité, de salaires, d’assurance, de sécurité au travail et de protection de l’environnement. La responsabilité sociale doit commencer par le respect des travailleurs qui contribuent à créer de la valeur, les dons et les activités caritatives ne pouvant compenser le non-respect des obligations à leur égard.



To Lam a affirmé que les nouvelles règles devront permettre aux membres du Parti de contribuer au développement et d’exercer leurs activités dans le respect de la loi, renforcer l’efficacité de leur gestion par les organisations du Parti, consolider la confiance de la population et des entreprises dans l’équité et l’intégrité de l’appareil, et mieux mobiliser les ressources pour le développement. Elles devront également contribuer à rendre le Parti plus sain, plus solide et plus étroitement lié à la population. – VNA