Politique

Vietnam-Inde : la Commission mixte trace de nouvelles orientations de coopération

Le Vietnam et l’Inde ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs clés afin de concrétiser leur Partenariat stratégique global renforcé.

New Delhi (VNA) - Le Hoai Trung, ministre vietnamien des Affaires étrangères, a coprésidé avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, le 14 septembre à New Delhi, la 19e réunion de la Commission mixte Vietnam-Inde sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique.

Le Hoai Trung a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à ses relations d’amitié traditionnelles avec l’Inde. Il a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global renforcé témoignait d’un haut niveau de confiance politique et d’une convergence stratégique entre les deux pays, ouvrant une nouvelle étape dans leurs relations.

Subrahmanyam Jaishankar a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de politique étrangère. Il a réaffirmé l’importance que l’Inde accorde à ses relations avec le Vietnam, soulignant que ce dernier constitue un pilier important de la politique indienne « Act East » et de sa vision indo-pacifique, et joue un rôle important dans les relations ASEAN-Inde.

Les deux parties ont salué les progrès enregistrés depuis la 18e réunion de la Commission mixte, tenue en octobre 2023 à Hanoï. Elles ont convenu de coordonner étroitement leurs actions afin de concrétiser les engagements et accords de haut niveau et d’accélérer la mise en œuvre des programmes et projets de coopération.

Les deux parties ont convenu de maintenir les échanges de haut niveau, de consolider la confiance politique et de coordonner étroitement les préparatifs du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde en 2027.

Dans la défense et la sécurité, elles ont décidé de renforcer les échanges de délégation et la coopération, d’organiser prochainement le premier Dialogue stratégique Affaires étrangères-Défense (2+2) et d’intensifier leur coopération en matière de cybersécurité et de lutte contre la criminalité transnationale, de maintenir le Dialogue sur la sécurité maritime et d’élargir leur coopération maritime dans les domaines d’intérêt commun.

Dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, les deux parties ont convenu de mieux exploiter la complémentarité de leurs économies, de faciliter l’accès aux marchés et les activités des entreprises, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars, ainsi que de renforcer les liaisons aériennes directes et la connectivité des transports entre le Vietnam et l’Inde.

Dans les sciences et les technologies, elles ont convenu de renforcer leur coopération. Le Hoai Trung a proposé d’envisager une stratégie de coopération à long terme et de renforcer les liens entre instituts de recherche, universités et entreprises.

Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération culturelle, le tourisme et les échanges entre les deux peuples. L’Inde poursuivra son soutien à la préservation et à la restauration des tours Cham dans le Centre du Vietnam, tandis que les deux pays encourageront davantage les échanges d’étudiants.

Sur les questions régionales et internationales, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel aux Nations unies et dans les autres forums multilatéraux. Subrahmanyam Jaishankar a réaffirmé le soutien de l’Inde à la centralité de l’ASEAN et souhaité une coordination étroite pour accélérer la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises ASEAN-Inde (AITIGA).

À l’issue de la réunion, Le Hoai Trung et Subrahmanyam Jaishankar ont signé le procès-verbal de la 19e réunion de la Commission mixte Vietnam-Inde sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique. – VNA

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