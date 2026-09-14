Politique

Le Vietnam s’engage pour un monde sans mines ni armes à sous-munitions

Intervenant lors de la 3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions au Laos, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Thi Hoàng Vân, a soutenu les initiatives visant à interdire l'usage aveugle de ces armes pour préserver les populations civiles. Elle a toutefois rappelé le droit inaliénable de chaque État à garantir sa propre sécurité et sa légitime défense, dans le strict respect de la Charte des Nations Unies.

Délégués participant à la 3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions ouverte lundi 14 septembre à Vientiane, au Laos. Photo : VNA
Délégués participant à la 3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions ouverte lundi 14 septembre à Vientiane, au Laos. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – Le Vietnam a affirmé son soutien aux efforts visant à prévenir l’utilisation d’armes à sous-munitions et de mines antipersonnel lors de la 3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions ouverte lundi 14 septembre à Vientiane, au Laos.​

Inaugurée par le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, sur thème «Accélérer les progrès vers un monde exempt de la menace des armes à sous-munitions», la conférence offre aux États parties l’occasion d’examiner conjointement les résultats de la mise en œuvre des obligations découlant du traité.​

La secrétaire générale adjointe de l’ONU et secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, et de plus de 800 délégués venus de plus de 120 pays ont assisté à cet événement.​

La 3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions revêt une importance historique particulière, marquant le 16e anniversaire de la première Réunion des États parties à la Convention sur les armes à sous-munitions — tenue en novembre 2010, également à Vientiane — au cours de laquelle la communauté internationale a adopté la Déclaration de Vientiane et le premier Plan d'action de Vientiane.​

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 2010, des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre les munitions non explosées au Laos, grâce au soutien des États membres, des partenaires au développement, des organisations internationales et des équipes sur le terrain, a noté le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.​

Le fait que le Laos continue d’accueillir la 3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions témoigne non seulement d’un sens des responsabilités internationales, mais offre également aux délégations l’occasion de vérifier l’efficacité concrète de ce modèle de coopération multilatérale étroite, a-t-il plaidé.

​Le Premier ministre Sonexay Siphandone a déclaré que les millions de bombes et de munitions non explosées sont restées enfouies à travers le Laos continuent de représenter une menace directe pour le quotidien de la population, tout en entravant gravement les efforts de développement socio-économique du pays.​

Dans ce contexte, la Convention sur les armes à sous-munitions constitue un cadre juridique international humanitaire fondamental visant à protéger la vie et la dignité des personnes, à garantir la sécurité et à favoriser le développement durable, a-t-il déclaré.​

Le chef du gouvernement lao a également affirmé que les enseignements tirés de l’expérience du Laos démontrent comment les conséquences dévastatrices des armes de destruction peuvent perdurer au fil des générations. Panser les blessures de guerre ne saurait incomber à une seule nation ou organisation mais exige une responsabilité humanitaire partagée et l’effort concerté de la communauté internationale.​

​Intervenant lors de la conférence, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Thi Hoàng Van, a affirmé que le Vietnam soutient constamment l’esprit et les objectifs humanitaires des conventions internationales interdisant les armes à sous-munitions et les mines antipersonnel.​

Elle a déclaré que le Vietnam appuie tous les efforts visant à prévenir l’usage indiscriminé de ces armes afin de protéger les civils, tout en réaffirmant le droit légitime de chaque nation d’assurer sa sécurité, sa défense nationale et sa légitime défense, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.

​Cette position est sans cesse promue par le Vietnam au travers des mécanismes multilatéraux au sein de l’ASEAN et des Nations Unies, a indiqué la responsable.​

Au cours de ses deux mandats en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU (2008-2009 et 2020-2021), le Vietnam a systématiquement fait de la règlement des conséquences de guerre une priorité. En avril 2021, le Vietnam a présidé un débat ouvert du Conseil de sécurité de l’ONU intitulé "Action contre les mines et maintien de la paix : Partenariat renforcé pour une meilleure exécution", et a poussé l’adoption de la Déclaration de la présidence vietnamienne sur le règlement des conséquences des bombes et mines, a-t-elle fait savoir.​

La conférence devra examiner et adopter le Plan d’action de Vientiane pour la période 2027-2031, lequel définit des objectifs spécifiques axés sur trois priorités: le renforcement des activités d’enquête, de déminage et d’éducation aux risques ; la fourniture d’un soutien complet aux victimes; la promotion de la coopération internationale, et le renforcement des mécanismes de soutien robustes, prévisibles et alignés sur les priorités de développement socio-économique des pays touchés.

​Le Premier ministre Sonexay Siphandone a affirmé que ces priorités ne peuvent être atteintes que grâce au maintien d’une volonté politique forte et d’une vaste coopération internationale — des facteurs clés déterminant le succès de la Convention. – VNA

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#3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions #Premier ministre lao Sonexay Siphandone
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