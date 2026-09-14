Politique

L’Union des organisations d’amitié du Vietnam tient son congrès et réélit son président

Pour le mandat 2026-2031, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) adoptera la devise suivante : « Adaptation proactive, percées créatives et efficacité concrète ».

Délégués vietnamiens et internationaux au 7e congrès national de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, à Hanoi, le 14 septembre. Photo : VNA
Délégués vietnamiens et internationaux au 7e congrès national de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, à Hanoi, le 14 septembre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Phan Anh Son a été réélu président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) pour le mandat 2026-2031, lors du 7e congrès national de cette organisation sociopolitique en charge de la diplomatie populaire dans les domaines de la paix, de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre peuples.

Le congrès s’est tenu lundi 14 septembre à Hanoi, a également élu un Comité exécutif composé de 97 membres pour ce nouveau mandat. Ce comité a ensuite élu un comité permanent de 22 membres ainsi qu’une commission de contrôle de cinq membres.

Le congrès a passé en revue les activités de la VUFO durant le mandat 2019-2026 et a défini les priorités pour le mandat 2026-2031.

Selon le rapport présenté lors du congrès, l’Union et ses organisations membres ont apporté des changements significatifs à la diplomatie populaire au cours du mandat écoulé, en privilégiant une approche proactive, flexible, créative et efficace.

D’une approche axée uniquement sur les échanges populaires et l’amitié, la VUFO s’est résolument orientée vers la «création de contenu politique » et un alignement plus étroit sur les objectifs de développement socio-économique du pays.

Son réseau d’amis et de partenaires internationaux s’est élargi et consolidé, gagnant en diversité et en profondeur. Cette action a contribué à bâtir un socle social favorable aux relations du Vietnam avec d’autres pays et à renforcer le rayonnement international de la nation.

La VUFO a également renforcé l’efficacité de sa coopération avec les ONG étrangères, mobilisant des ressources au profit du développement socio-économique, de la protection de l’environnement et de l’amélioration des conditions de vie, tout en contribuant à la sécurité et à la souveraineté nationales.

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Le président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Phan Anh Son, s’exprime lors du 7e congrès national de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, à Hanoi, le 14 septembre. Photo : VNA

Les activités de recherche, de conseil politique et de suivi de la situation ont été renforcées ; parallèlement, les initiatives d’information extérieure et les efforts visant à mobilisation de la diaspora vietnamienne ont été renouvelés afin de promouvoir l’image du Vietnam et de susciter un soutien accru de la part de la communauté internationale et des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Une attention accrue a également été portée à la restructuration organisationnelle et à la formation du personnel, permettant ainsi à la VUFO et à ses organisations membres de fonctionner de manière plus rationnelle et plus efficace.

S’adressant au congrès, Bui Thi Minh Hoài, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a salué ces réalisations, affirmant que la diplomatie populaire constitue une initiative unique du Parti et du président Hô Chi Minh, ainsi que l’un des trois piliers de la diplomatie vietnamienne, aux côtés de la diplomatie du Parti et de celle de l’État.

La dirigeante a exhorté la VUFO à privilégier la qualité et l’impact concret des activités plutôt que leur simple quantité, en s’appuyant notamment sur les liens en matière d’économie, de commerce, d’investissement et de science-technologie comme indicateurs clés d’efficacité.

Elle a également appelé à aligner les programmes de mobilisation de l’aide des ONG étrangères sur les stratégies nationales de développement, en particulier dans des domaines tels que la transformation numérique, la croissance verte et l’adaptation au changement climatique.

Selon Bui Thi Minh Hoài, la VUFO doit élargir son engagement international, renouveler son réseau de partenaires, jouer un rôle plus actif dans les forums internationaux d’échanges entre peuples, améliorer sa communication extérieure et renforcer la coordination avec les autres piliers de la diplomatie vietnamienne.

Intervenant lors du congrès, Phan Anh Son a déclaré que pour le mandat 2026-2031, la VUFO adopterait pour devise : «Adaptation proactive, percées créatives et efficacité concrète». Il a souligné que la contribution concrète aux intérêts de la nation et du peuple constituera le critère fondamental pour évaluer ses activités.

Exprimant sa conviction que ce nouveau mandat insufflerait une dynamique nouvelle, il a appelé les organisations membres de la VUFO à renforcer davantage la diplomatie populaire et à coordonner étroitement leurs actions avec la diplomatie interpartis et la diplomatie d’État, afin de mener à bien les missions confiées par le Parti et l’État. – VNA

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#Union des organisations d’amitié du Vietnam #VUFO
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