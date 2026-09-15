Politique

La VNA accompagne le processus de développement du pays

À l’occasion du 81e anniversaire de l’Agence vietnamienne d’information (15 septembre), le directeur général de l’Agence de presse du Laos (KPL), Vannasin Simmavong, a salué le rôle historique de la VNA et proposé de renforcer la coopération entre les deux agences de presse nationales.

Le directeur général de l’Agence de presse du Laos (KPL), Vannasin Simmavong. Photo : VNA
Le directeur général de l’Agence de presse du Laos (KPL), Vannasin Simmavong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la fondation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) (15 septembre 1945 - 15 septembre 2026), le directeur général de l’Agence de presse du Laos (KPL), Vannasin Simmavong, a salué la mission et le rôle historique de la VNA dans l’œuvre révolutionnaire du Vietnam, tout en proposant des orientations de coopération afin de continuer à resserrer les relations entre les deux agences nationales d’information dans la nouvelle conjoncture.

Il a affirmé qu’au cours de ses 81 années de naissance et de développement, la VNA avait non seulement assumé avec brio son rôle d’agence nationale d’information, en fournissant à la société des informations rapides et fiables, mais avait également constamment accompagné le pays et le peuple vietnamiens à travers les grandes étapes historiques de la révolution.

Selon le directeur général de la KPL, les générations de journalistes de la VNA n’ont jamais reculé devant les difficultés. Elles étaient présentes en première ligne, sur les différents champs de bataille particulièrement féroces ainsi que dans les endroits les plus difficiles et dangereux, afin de rendre compte fidèlement des événements et de la réalité de leur époque. Ces réalisations ne se limitent pas aux dépêches et aux images publiées quotidiennement, mais constituent également de précieuses pages d’histoire de la nation, écrites et filmées.

Pendant la période de paix, de construction nationale et d’intégration internationale, la VNA a continué d’affirmer sa position en tant que fournisseur d’« informations sources » précises au système de presse national et international. Elle a contribué efficacement à la diffusion des orientations et politiques du Parti et des lois de l’État, ainsi qu’à la promotion de l’image du pays et du peuple vietnamiens auprès de la communauté internationale. À l’ère numérique, la VNA a activement innové et opéré une transformation en profondeur pour devenir une agence de presse multimédia moderne, tout en préservant son rôle de principale source d’information et de source stratégique fiable pour le Parti et l’État.

Évoquant les relations de coopération entre la KPL et la VNA, le directeur général Vannasin Simmavong a souligné que les deux agences de presse entretenaient une histoire de coopération particulière. Dès les années de guerre difficiles, avant même la création de la KPL en 1968, des journalistes, rédacteurs et techniciens de la VNA avaient apporté leur soutien aux journalistes laotiens et partagé leurs difficultés. La VNA avait également diffusé au monde la première dépêche annonçant la création de la KPL.

Tout au long de leur développement, la VNA a soutenu la KPL dans de nombreux domaines, allant de la formation des ressources humaines au perfectionnement professionnel, en passant par la fourniture d’équipements techniques, la mise en place d’un studio destiné à la production d’informations en ligne et l’assistance au traitement des incidents liés aux systèmes.

Dans un contexte marqué par de nouvelles évolutions de la situation régionale et mondiale, le directeur général de la KPL, Vannasin Simmavong, a proposé que les deux organes de presse des deux pays renforcent leur coopération autour de cinq axes prioritaires.

Premièrement, maintenir et renforcer les échanges d’informations officielles et opportunes sur les réalisations en matière de développement socio-économique ainsi que sur les politiques des deux Partis et des deux États.

Deuxièmement, coordonner la production de contenus thématiques, d’articles approfondis, de documentaires, de photos et de vidéos sur la tradition de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Troisièmement, améliorer la qualité de la coopération en matière de formation aux pratiques journalistiques modernes, promouvoir l’application de l’intelligence artificielle (IA), des technologies numériques et de la communication multiplateforme, tout en renforçant les méthodes de vérification de l’information et la lutte contre les fausses informations.

Quatrièmement, maintenir l’efficacité du mécanisme de rencontres et d’échanges entre dirigeants et cadres spécialisés des deux agences, tout en mettant en œuvre efficacement l’Accord de coopération entre les deux agences pour la période 2026-2030.

Cinquièmement, valoriser le rôle des deux agences nationales d’information dans la protection des fondements idéologiques du Parti, fournir des informations exactes et contribuer à réfuter les allégations erronées et déformées. - VNA

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