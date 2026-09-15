Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu souligne les exigences de l’édification du Parti

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Hanoï (VNA) – Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a souligné l’importance de l’édification d’un Parti intègre et fort dans tous les domaines, capable d’assumer sa mission de direction et de gouvernance du pays dans la nouvelle ère de développement.

Le 15 septembre, à l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, Tran Cam Tu a présenté un exposé thématique intitulé « Édifier un Parti intègre et fort dans tous les domaines, “moral et civilisé”, capable d’assumer sa mission de direction et de gouvernance dans la nouvelle ère de développement », devant les participants à la deuxième session de formation destinée aux membres du Comité central du Parti du 14e mandat.

Selon le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, l’édification d’un Parti intègre et fort dans tous les domaines constitue une mission particulièrement importante et permanente, revêtant une importance décisive pour le renforcement de la capacité de direction, de la capacité de gouvernance et de la combativité du Parti. Elle est également étroitement liée à la pérennité du Parti et du régime ainsi qu’au développement du pays dans la nouvelle ère.

L’édification du Parti repose sur quatre axes fondamentaux : politique, idéologique, moral et organisationnel, y compris le travail relatif aux cadres. Ces différents aspects sont étroitement liés et forment un ensemble cohérent contribuant à la force du Parti. Ces dernières années, l’édification et le redressement du Parti et du système politique ont continué d’être renforcés à travers la mise en œuvre de nombreuses résolutions, réglementations et conclusions importantes, parallèlement à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives.

Le permanent du Secrétariat a indiqué que l’ensemble du Parti et du système politique s’employaient actuellement à mettre en œuvre de manière résolue la Résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que les résolutions et conclusions stratégiques du Comité central, ouvrant la voie à une nouvelle ère de développement pour le pays.

Le nouveau modèle de développement du Vietnam s’inscrit dans quatre transformations stratégiques majeures : l’édification du Parti et du système politique ; l’organisation de l’espace de développement et la gouvernance des ressources ; la transformation du modèle de croissance, fondée davantage sur la productivité, le savoir, les technologies et les ressources humaines ; ainsi que le renforcement de la défense nationale, de la protection de la Patrie et du développement durable.

Ces orientations exigent de continuer à renouveler les méthodes de direction et à renforcer les capacités de gouvernance ainsi que l’efficacité du fonctionnement du Parti et du système politique. Les récentes décisions importantes du Comité central témoignent également d’une évolution, passant de la rationalisation et de la réorganisation de l’appareil à l’amélioration des capacités de gouvernance et de fonctionnement du Parti et du système politique.

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a appelé les participants à étudier en profondeur ces quatre transformations stratégiques et à les adapter aux réalités de leurs organismes, localités et unités, tout en partageant les difficultés rencontrées et en formulant des propositions issues de la pratique.

La Résolution du 14e Congrès national du Parti met notamment l’accent sur le renforcement de l’édification politique du Parti, l’amélioration de sa capacité à définir des orientations et des politiques conformes aux lois objectives, aux réalités du Vietnam et aux tendances de développement de l’époque, tout en garantissant sa direction globale et unifiée dans tous les domaines.

Elle souligne également la nécessité de renforcer la fermeté politique, les capacités intellectuelles, l’esprit pionnier, le sens de l’exemplarité et la combativité des comités du Parti, des organisations du Parti, des cadres et des membres du Parti, en particulier des principaux responsables et des cadres de niveau stratégique.

Le permanent du Secrétariat a mis l’accent sur trois mesures de percée : renforcer la capacité du Parti à se renouveler et à se perfectionner afin d’améliorer son efficacité dans la direction et la gouvernance du pays et de consolider la confiance de la population ; assurer le fonctionnement harmonieux et efficace du système politique selon le nouveau modèle ; et renforcer la discipline et l’ordre, promouvoir la décentralisation et la délégation de pouvoirs tout en assurant un contrôle strict et efficace de l’exercice du pouvoir, notamment par le biais du contrôle, de la supervision et de la discipline du Parti.

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a affirmé que l’édification d’un Parti intègre et fort dans tous les domaines, « moral et civilisé », constituait à la fois une tâche stratégique, fondamentale et de longue haleine, ainsi qu’une exigence urgente dans la nouvelle période. Cette mission doit être menée de manière régulière, continue, cohérente, rigoureuse et efficace, avec la détermination de l’ensemble du Parti et du système politique.

Il importe en particulier de bâtir un corps de cadres véritablement intègre, solide, doté des qualités, des compétences et du prestige nécessaires pour répondre aux exigences de la nouvelle étape de développement. Chaque cadre et membre du Parti, notamment les cadres de niveau stratégique, doit ainsi pleinement assimiler et mettre en œuvre les orientations relatives à l’édification du Parti, afin d’être à la hauteur de sa mission de direction et de gouvernance et de contribuer à l’édification et à la défense ferme de la Patrie socialiste vietnamienne dans la nouvelle ère de développement.

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La formation, organisée du 14 au 19 septembre par la Commission d’organisation centrale et l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, réunit 95 participants. - VNA

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