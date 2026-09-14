Le leader du Parti To Lam appelle à transformer les grandes ambitions du Vietnam en résultats concrets

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a souligné la nécessité de concrétiser les grandes aspirations du Vietnam par une vision juste, des décisions fondées et une action responsable, afin de favoriser un développement rapide et durable dans la nouvelle ère.

Le dirigeant s’est exprimé le 14 septembre à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, lors d’un échange avec les auditeurs de la 2e classe du programme de formation et de mise à jour des connaissances destiné aux membres du 14e Comité central du Parti. Il y a présenté un exposé thématique intitulé « Leadership stratégique dans la nouvelle ère : vision centenaire – pensée novatrice – création des conditions du développement – gestion de la mise en œuvre ».



Organisée du 14 au 19 septembre 2026 par la Commission centrale de l’organisation du Parti en coordination avec l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, cette formation réunit 95 participants. Le thème présenté comprend plusieurs volets portant notamment sur la nouvelle ère et la nécessité de maintenir la stabilité tout en favorisant le développement face aux changements, les fondements et les méthodes du leadership stratégique, la vision à long terme, la pensée novatrice, la création des conditions du développement, la mise en œuvre des décisions et les capacités des dirigeants et des organisations.



Dans son intervention, To Lam a souligné que le pays entrait dans une nouvelle étape de développement. Après 40 ans de Renouveau (Doi Moi), les capacités du Vietnam et son prestige international ont franchi un nouveau cap.

Le 14e Congrès national du Parti a défini non seulement les objectifs du mandat, mais également une vision pour 2030, 2045 et les décennies suivantes. Il s’agit donc de préserver les acquis tout en renouvelant profondément la réflexion et les méthodes d’action.



Un point marquant réside dans l'association étroite entre le développement, la stabilité et la défense de la Patrie. Le développement fournit les ressources nécessaires à la stabilité, qui elle-même crée un environnement propice à l'innovation. La défense nationale doit quant à elle s'opérer de manière proactive et anticipée. L'autonomie stratégique consiste à renforcer la capacité d'autodétermination et d'adaptation en combinant les forces nationales et contemporaines.



Abordant le leadership stratégique, To Lam a souligné qu’il ne suffisait pas de définir correctement les objectifs ou de formuler une vision à long terme. Il faut également partir d’actions concrètes, respecter les principes sans tomber dans l’immobilisme, oser innover sans agir de manière imprudente et associer la délégation des responsabilités au contrôle du pouvoir. Toute décision doit être accompagnée des conditions nécessaires à sa mise en œuvre. La qualité du leadership doit, en définitive, être évaluée à travers la qualité des décisions, leur mise en œuvre, les résultats obtenus et la confiance de la population.

Des auditeurs de la 2e classe du programme de formation et de mise à jour des connaissances destiné aux membres du 14e Comité central du Parti. Photo: VNA

S’agissant de la vision centenaire, il a indiqué qu’elle ne consistait pas à prédire l’avenir, mais à définir les grandes orientations et à préparer dès aujourd’hui les capacités permettant au pays de faire face aux changements. Cette vision doit être suffisamment large pour couvrir les questions fondamentales du pays, suffisamment ambitieuse pour mobiliser les aspirations de toute la nation, suffisamment durable pour relier les responsabilités entre les générations et suffisamment ouverte pour s’adapter aux évolutions imprévues.



En matière de gestion de la mise en œuvre, le passage de la prise de décision aux résultats constitue une composante essentielle du leadership stratégique. La mise en œuvre doit notamment permettre de vérifier les évaluations initiales, la faisabilité des objectifs, les compétences du personnel chargé de leur exécution, l’efficacité de la coordination, l’utilisation des ressources et la maîtrise des risques. Les enseignements tirés doivent ensuite servir de retour d’information afin d’affiner les politiques.



En conclusion, le dirigeant a transmis cinq messages clés : la vision à long terme doit guider les décisions actuelles ; la stabilité et le développement doivent se renforcer mutuellement ; les avancées découlent de choix judicieux ; le développement doit mobiliser toutes les ressources de la société ; et l’efficacité de l’exécution constitue la preuve des capacités de direction. Il a réaffirmé que les grandes ambitions du Vietnam doivent se concrétiser par des décisions fondées et une action responsable. -VNA



