Le Vietnam plaide pour un multilatéralisme fort et efficace

Genève (VNA) – Le Vietnam souhaite contribuer à bâtir un environnement international où les différends sont réglés par le dialogue et la coopération plutôt que par la confrontation, appelant les pays à œuvrer ensemble à la préservation de la paix, au renforcement de la solidarité, à la promotion du développement commun et à la consolidation d’un système multilatéral fort, efficace et capable de faire face aux défis de notre époque.
C’est ce qu’a souligné l’ambassadeur et chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, Mai Phan Dung, lors d’une réception organisée par la Mission à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, au siège de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
L’ambassadeur a souligné qu’après 40 ans de Renouveau, le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, visant à renforcer ses capacités nationales, à consolider son autonomie stratégique, à améliorer la qualité de vie de sa population et à apporter une contribution plus active et plus responsable à la communauté internationale.
Selon Mai Phan Dung, la nouvelle ère de développement du Vietnam s’inscrit dans la dynamique de développement commune de la région et du monde, le développement de chaque pays étant de plus en plus étroitement lié à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la communauté internationale. Dans cet esprit, le Vietnam continuera de contribuer activement, de manière proactive et responsable, aux efforts communs en faveur de la paix, de la coopération et du développement.
L’ambassadeur Mai Phan Dung a également rappelé plusieurs faits marquants de la diplomatie vietnamienne en 2026, notamment la présidence de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Dans ce rôle, le Vietnam a été salué pour son approche inclusive, son esprit constructif et ses efforts visant à réduire les divergences entre les parties.
Par ailleurs, le Vietnam a entamé son troisième mandat au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, renforcé ses relations avec l’Union européenne et achevé les négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Le 2 juillet, le Vietnam et l’AELE ont officiellement annoncé la conclusion des négociations de cet accord après 21 sessions officielles, ouvrant une nouvelle phase de coopération entre le Vietnam et les quatre États membres de l’AELE que sont la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
L’ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé que le Vietnam souhaitait continuer à jouer un rôle actif, proactif et responsable dans les mécanismes multilatéraux, tout en promouvant la coopération internationale sur la base du respect du droit international, du renforcement de la confiance et de la recherche de solutions communes aux défis partagés.
À cette occasion, l’ambassadeur Mai Phan Dung a remercié le gouvernement et le peuple suisses, ainsi que les partenaires, amis internationaux et la communauté vietnamienne à l’étranger pour leur soutien constant au Vietnam.
La cérémonie a réuni plus de 300 invités, dont près de 70 ambassadeurs, chefs de missions et hauts représentants de plus de 100 missions et représentations à Genève, ainsi que des représentants d’organisations internationales, des autorités locales, de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens en Suisse.- VNA
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