Politique

Le Vietnam et l’Inde cherchent à renforcer leurs liens interpartis

Le Vietnam et l’Inde entretiennent une relation spéciale fondée sur une amitié traditionnelle, la solidarité, le soutien mutuel et une grande confiance politique. L’élévation des liens bilatéraux au rang de «partenariat stratégique global renforcé», lors de la visite en Inde en mai 2026 du secrétaire général et président Tô Lâm a marqué un jalon important.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung. Photo : VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – Le membre du Politburo et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a eu une rencontre lundi 14 septembre à New Delhi avec le vice-président national du Bharatiya Janata Party (BJP), Ram Madhav, sur les moyens de renforcer les liens interpartis et de promouvoir les relations bilatérales.

Cette rencontre a eu lieu alors que le chef de la diplomatie vietnamienne accompagnait le Premier ministre Lê Minh Hung au 18e Sommet des BRICS en Inde et coprésidait la 19e réunion de la Commission mixte Inde-Vietnam (JCM).

Lê Hoài Trung a félicité l’Inde pour ses réalisations majeures sous la direction de l’Alliance démocratique nationale (NDA), du BJP et du Premier ministre Narendra Modi, notamment en matière de développement économique, de science et de technologie, d’amélioration du niveau de vie de la population et de renforcement du prestige du pays sur la scène internationale.

Il a présenté à Ram Madhav un aperçu du développement du Vietnam, évoquant notamment les réussites socio-économiques enregistrées après 40 ans de dôi moi (Renouveau), ainsi que l’objectif du pays de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères a souligné les similitudes entre les points de vue et les visions de développement des deux partis et des deux pays, et a appelé à intensifier les échanges et le partage d’expériences concernant la direction du Parti et l’élaboration des politiques de développement.

Il a souligné que le Vietnam et l’Inde entretiennent une relation spéciale fondée sur une amitié traditionnelle, la solidarité, le soutien mutuel et une grande confiance politique. Il a qualifié de jalon important l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global renforcé, actée lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm en Inde, en mai 2026.

Lê Hoài Trung a appelé le BJP à soutenir la mise en œuvre des accords et des résultats issus de cette visite, afin de les traduire en bénéfices concrets pour les deux peuples.

Le vice-président national du BJP, Ram Madhav, a salué l’intensification des échanges entre les deux partis ces dernières années et s’est félicité du développement vigoureux des relations entre le Vietnam et l’Inde, en particulier des résultats de la visite du secrétaire général et président Tô Lâm.

Il a affirmé le soutien du BJP au renforcement des liens avec le Vietnam, qualifiant ce pays d’Asie du Sud-Est de partenaire important pour l’Inde sur les plans économique, politique et diplomatique, ainsi qu’en matière d’échanges entre les peuples.

Ram Madhav a proposé que les deux partis multiplient les échanges de délégations et partagent informations et expériences, notamment concernant l’organisation du Parti ainsi que le renforcement des capacités de direction des partis au pouvoir. Il a également invité les dirigeants du BJP à se rendre au Vietnam.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a appelé à accélérer la mise en œuvre des accords de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce et de l’investissement, de la science et de la technologie, de la transformation numérique et écologique, ainsi que de la culture et des échanges entre les peuples.

Alors que le Vietnam et l’Inde s’apprêtent à célébrer le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027, Lê Hoài Trung a proposé d’intensifier les échanges entre les peuples afin de renforcer davantage l’amitié entre les deux nations.

Ram Madhav a accueilli favorablement ces propositions et a convenu de promouvoir les échanges de délégations, les interactions entre membres de partis et jeunes parlementaires, ainsi que l’organisation de séminaires, de conférences et de forums universitaires pour partager connaissances et expériences.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux — y compris les forums multilatéraux de partis politiques — contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et au-delà. – VNA

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