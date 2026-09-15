Économie

Les exportations agricoles vietnamiennes progressent malgré les difficultés

Malgré un contexte international difficile, les exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam ont progressé de 7% sur un an au cours des huit premiers mois de 2026.

Tri et congélation de filets de pangasius destinés à l’exportation dans une usine de l’ancienne province de Tien Giang. Photo : VNA
Tri et congélation de filets de pangasius destinés à l’exportation dans une usine de l’ancienne province de Tien Giang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Depuis le début de 2026, les exportations agricoles vietnamiennes font face à de nombreuses difficultés liées aux conflits dans certaines régions du monde, aux perturbations des chaînes d’approvisionnement et du transport, ainsi qu’aux droits de douane et aux barrières techniques sur les marchés importateurs. Malgré ce contexte, elles continuent de progresser par rapport à la même période de 2025.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont rapporté environ 6,47 milliards de dollars en août 2026, en baisse de 3,5% sur un mois mais en hausse de 3,6% sur un an. Sur les huit premiers mois de l’année, elles se sont élevées à près de 49,31 milliards de dollars, soit une progression de 7% en glissement annuel.

La Chine, les États-Unis et le Japon ont été les trois principaux débouchés, représentant respectivement 22,7%, 19,1% et 6,8% des exportations. Sur les huit premiers mois, les exportations vers la Chine ont augmenté de 22,1% sur un an et celles vers le Japon de 2%, tandis que celles vers les États-Unis ont reculé de 0,4%.

Pour maintenir la croissance des exportations et accroître leur valeur et leur efficacité économique durant les derniers mois de 2026, le secteur agricole doit poursuivre la promotion commerciale et diversifier davantage ses marchés et ses produits.

Le Vietnam a notamment négocié avec la Chine afin d’élargir les exportations officielles de plusieurs produits agricoles vers ce marché. À la mi-août 2026, une délégation du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, conduite par le vice-ministre Nguyen Hoang Hiep, a travaillé avec l’Administration générale des douanes de Chine (GACC) afin de résoudre des questions techniques et de renforcer la coordination entre les deux parties.

L’amélioration de la qualité et de la traçabilité des produits, ainsi que le développement de la transformation, notamment en profondeur, contribueront à renforcer leur compétitivité et leur valeur.

Enfin, l’élargissement des débouchés et le respect des normes du marché halal, qui concerne quelque 2,2 milliards de musulmans dans le monde, pourraient non seulement contribuer à la réalisation des objectifs d’exportation en 2026, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour l’agriculture vietnamienne. -VNA

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