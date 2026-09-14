Économie

Les entreprises vietnamiennes cherchent à accentuer leur présence au Cambodge

Le Vietnam compte actuellement 223 projets d’investissement au Cambodge, représentant un capital social total de près de 3,4 milliards de dollars. Les entreprises vietnamiennes sont présentes dans les secteurs de l’agriculture, de la finance et de la banque, des télécommunications, de l’aviation, de la transformation, ainsi que du commerce et des services.

Vue d’ensemble de la séance de dialogue avec les entreprises vietnamiennes au Cambodge. Photo : VNA
Vue d’ensemble de la séance de dialogue avec les entreprises vietnamiennes au Cambodge. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Des entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge ont rencontré lundi 14 septembre à Phnom Penh le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) afin d’échanger sur les défis rencontrés et d’améliorer les conditions pour les investissements vietnamiens dans le royaume.

Cet événement a été organisé conjointement par le CDC, la Chambre de commerce du Cambodge, les services économique et commercial de l’ambassade du Vietnam au Cambodge, ainsi que l’Association des entreprises Vietnam-Cambodge (VCBA).

Intervenant lors de l’événement, le secrétaire général du CDC, Chea Vuthy, a souligné les liens étroits entre le Vietnam et le Cambodge, et a affirmé l’engagement du CDC à soutenir les entreprises vietnamiennes souhaitant accroître leurs investissements au Cambodge.

Le responsable a indiqué que les entreprises vietnamiennes avaient investi plus de 3 milliards de dollars au Cambodge, ajoutant qu’il restait une marge de progression considérable, le nombre et la valeur des projets vietnamiens demeurant en deçà du potentiel réel.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a pour sa part souligné que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constituait un axe majeur des relations bilatérales. Selon les statistiques vietnamiennes, les échanges commerciaux ont atteint un niveau record de 11,33 milliards de dollars en 2025 et se sont élevés à 8,67 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 8,3% en glissement annuel.

Le Vietnam compte actuellement 223 projets d’investissement au Cambodge, représentant un capital social total de près de 3,4 milliards de dollars. Les entreprises vietnamiennes opèrent dans divers secteurs tels que l’agriculture (notamment l’agriculture à grande échelle), la finance et la banque, les télécommunications, l’aviation, la transformation, le commerce et les services. Elles emploient des dizaines de milliers de travailleurs locaux et contribuent chaque année à hauteur de centaines de millions de dollars au budget du Cambodge, tout en soutenant des programmes sociaux locaux.

L’ambassadeur Nguyên Minh Vu a souligné que la coopération en matière d’investissement restait en deçà du potentiel des relations bilatérales. Il a appelé le CDC à fournir aux entreprises vietnamiennes davantage d’informations sur les secteurs prioritaires, les sites d’investissement, les zones économiques, les terrains disponibles, les mesures incitatives ainsi que les projets en quête d’investisseurs.

De son côté, Chea Vuthy a affirmé que le Cambodge accueillait favorablement les investisseurs vietnamiens et s’efforçait de créer un environnement des investissements favorable grâce à des mesures incitatives, des réformes administratives et une simplification des procédures.

Le président de la VCBA, Oknha Leng Rithy, a indiqué que les entreprises vietnamiennes délaissaient progressivement l’exportation de matières premières agricoles vers le Vietnam pour leur transformation au profit de la construction d’usines et de la transformation sur place, au Cambodge. Cette tendance a permis de réduire les coûts, d’améliorer la compétitivité et de favoriser des partenariats à long terme avec les entreprises cambodgiennes. – VNA

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#entreprises vietnamiennes au Cambodge #Conseil pour le développement du Cambodge #Chambre de commerce du Cambodge
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