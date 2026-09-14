Économie

Tesla entre sur le marché des électriques au Vietnam avec une nouvelle filiale

Le constructeur américain de véhicules électriques a officiellement enregistré une filiale au Vietnam nommée Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company avec un capital social de 77,667 milliards de dôngs (environ 3 millions de dollars).

Showroom de Tesla en Thaïlande. Photo : Tesla/mekongasean.vn
Showroom de Tesla en Thaïlande. Photo : Tesla/mekongasean.vn

Hanoi (VNA) – Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a créé une filiale au Vietnam, selon un document d’enregistrement commercial récemment publié, marquant ainsi son entrée officielle sur l’un des marchés des véhicules électriques connaissant la plus forte croissance en Asie du Sud-Est.

La nouvelle entité, Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company (ou Tesla Motors Vietnam en abrégé), a été enregistrée à Hô Chi Minh-Ville avec un capital social de 77,667 milliards de dôngs (3,01 millions de dollars). Ses activités enregistrées comprennent la vente en gros et au détail d’automobiles et de pièces automobiles.

Son siège social est situé à la Mê Linh Point Tower, au 2, rue Ngô Duc Kê, quartier de Sai Gon, à Hô Chi Minh-Ville. Ces informations ont été publiées entre le 12 septembre et le 12 octobre de cette année.

L’activité principale de l’entreprise est le commerce de gros d’automobiles et d’autres véhicules à moteur ; à ce titre, elle est enregistrée pour exercer des activités d’exportation, d’importation et de distribution en gros, conformément à la législation vietnamienne et aux engagements internationaux du Vietnam. L’entreprise est également enregistrée pour le commerce de gros de pièces détachées et d’accessoires automobiles.

tesla-vietnamfinancevn.jpg
Son siège social est situé à la Mê Linh Point Tower, au 2, rue Ngô Duc Kê, quartier de Sai Gon, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : vietnamfinance.vn

Outre les automobiles, ses activités commerciales déclarées comprennent le commerce de gros de machines, d’équipements et de pièces de machines, d’autres formes de commerce de gros spécialisé, le commerce de gros général ainsi que le commerce de détail général. Ces activités englobent également des dispositions relatives au droit d’importer, d’exporter ou de distribuer des marchandises au Vietnam.

Tesla Motors Vietnam a enregistré séparément des activités correspondant à la vente au détail d’automobiles et d’autres véhicules à moteur, ainsi qu’à la vente au détail de pièces détachées et d’accessoires automobiles. Selon les documents d’enregistrement, la distribution au détail s’effectuera conformément à la législation vietnamienne et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie.

Du point de vue de son enregistrement, l’entité vietnamienne de Tesla semble avoir été structurée pour aller au-delà de simples fonctions de représentation ou de soutien commercial. Ses activités enregistrées couvrent une chaîne commerciale relativement étendue, allant de l’importation et de la vente en gros d’automobiles et de pièces détachées jusqu’à la distribution au détail.

Il convient toutefois de noter que cet enregistrement d’entreprise ne signifie pas que Tesla a annoncé une date de lancement officielle pour la vente de ses véhicules au Vietnam. Par ailleurs, cet enregistrement ne fournit aucune information sur la gamme de véhicules, les tarifs, le réseau de showrooms, les centres de service ou le réseau de bornes de recharge. — VNS

source
#Tesla #Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company #Tesla Motors Vietnam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.