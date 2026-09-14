Tesla entre sur le marché des électriques au Vietnam avec une nouvelle filiale

Hanoi (VNA) – Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a créé une filiale au Vietnam, selon un document d’enregistrement commercial récemment publié, marquant ainsi son entrée officielle sur l’un des marchés des véhicules électriques connaissant la plus forte croissance en Asie du Sud-Est.



La nouvelle entité, Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company (ou Tesla Motors Vietnam en abrégé), a été enregistrée à Hô Chi Minh-Ville avec un capital social de 77,667 milliards de dôngs (3,01 millions de dollars). Ses activités enregistrées comprennent la vente en gros et au détail d’automobiles et de pièces automobiles.



Son siège social est situé à la Mê Linh Point Tower, au 2, rue Ngô Duc Kê, quartier de Sai Gon, à Hô Chi Minh-Ville. Ces informations ont été publiées entre le 12 septembre et le 12 octobre de cette année.



L’activité principale de l’entreprise est le commerce de gros d’automobiles et d’autres véhicules à moteur ; à ce titre, elle est enregistrée pour exercer des activités d’exportation, d’importation et de distribution en gros, conformément à la législation vietnamienne et aux engagements internationaux du Vietnam. L’entreprise est également enregistrée pour le commerce de gros de pièces détachées et d’accessoires automobiles.

Son siège social est situé à la Mê Linh Point Tower, au 2, rue Ngô Duc Kê, quartier de Sai Gon, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : vietnamfinance.vn

Outre les automobiles, ses activités commerciales déclarées comprennent le commerce de gros de machines, d’équipements et de pièces de machines, d’autres formes de commerce de gros spécialisé, le commerce de gros général ainsi que le commerce de détail général. Ces activités englobent également des dispositions relatives au droit d’importer, d’exporter ou de distribuer des marchandises au Vietnam.



Tesla Motors Vietnam a enregistré séparément des activités correspondant à la vente au détail d’automobiles et d’autres véhicules à moteur, ainsi qu’à la vente au détail de pièces détachées et d’accessoires automobiles. Selon les documents d’enregistrement, la distribution au détail s’effectuera conformément à la législation vietnamienne et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie.



Du point de vue de son enregistrement, l’entité vietnamienne de Tesla semble avoir été structurée pour aller au-delà de simples fonctions de représentation ou de soutien commercial. Ses activités enregistrées couvrent une chaîne commerciale relativement étendue, allant de l’importation et de la vente en gros d’automobiles et de pièces détachées jusqu’à la distribution au détail.



Il convient toutefois de noter que cet enregistrement d’entreprise ne signifie pas que Tesla a annoncé une date de lancement officielle pour la vente de ses véhicules au Vietnam. Par ailleurs, cet enregistrement ne fournit aucune information sur la gamme de véhicules, les tarifs, le réseau de showrooms, les centres de service ou le réseau de bornes de recharge. — VNS