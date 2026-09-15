Politique

Remise d'objets historiques de l'ancien camp Reasoner aux États-Unis

La ville de Da Nang a remis aux États-Unis, le 15 septembre, deux objets de l’ancien camp Reasoner, dans un esprit de bonne volonté, d'humanité et de réconciliation entre les deux pays.

Des représentants de Da Nang et des États-Unis signent un accord portant sur la restitution d'objets historiques. Photo : VNA.
Des représentants de Da Nang et des États-Unis signent un accord portant sur la restitution d'objets historiques. Photo : VNA.

Da Nang (VNA) - Le 15 septembre, la ville de Da Nang (Centre) a organisé une cérémonie de remise à la partie américaine de la plaque signalétique et d’une guérite de l’ancien camp Reasoner, dans un esprit de bonne volonté et d’humanité, contribuant ainsi à la réconciliation, à la guérison des blessures du passé et au renforcement des relations Vietnam-États-Unis.

La cérémonie a réuni des représentants du ministère vietnamien des Affaires étrangères, du ministère de la Défense, du Comité populaire de Da Nang, du Commandement de la Région militaire 5, de l’Association des anciens combattants ainsi que des organismes concernés. Du côté américain, l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, était présente aux côtés de représentants de l’ambassade et du Bureau de l’attaché de défense américain.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Ho Quang Buu, a indiqué que la plaque « Camp Reasoner » et la guérite étaient des objets de l’ancien 1er Bataillon de reconnaissance du Corps des Marines des États-Unis à Da Nang. Avant leur remise, ces pièces étaient conservées dans la zone de Da Son, quartier de Hoa Khanh, à Da Nang.

À la demande de la partie américaine, notamment de plusieurs anciens combattants, le Vietnam a décidé de remettre ces objets aux États-Unis dans un esprit de bonne volonté et d’humanité. Ils seront destinés à être exposés et à entretenir la mémoire, tout en mettant en valeur la paix, la guérison et la réconciliation entre les deux pays.

Dans le cadre du Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable, les relations Vietnam-États-Unis continuent de se développer dans de nombreux domaines. La coopération dans le règlement des séquelles de la guerre revêt une importance particulière, contribuant à renforcer la confiance et à favoriser la réconciliation entre les deux pays. Ces dernières années, les deux parties ont activement coopéré dans le traitement des séquelles des mines et des engins explosifs non explosés, de la contamination à la dioxine, ainsi que dans l’aide aux victimes de la guerre et la recherche des personnes portées disparues, notamment dans le cadre de l’actuelle campagne des « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche, à la collecte et à l’identification des restes de soldats morts pour la Patrie.

Ho Quang Buu a souhaité que ces objets soient préservés, exposés et présentés de manière appropriée aux États-Unis, afin de transmettre aux jeunes générations des deux pays un témoignage de leur capacité à dépasser le passé, à surmonter les divisions, à bâtir la confiance et à transformer les souvenirs du passé en moteur de coopération et de paix, dans un esprit tourné vers l’avenir.

À cette occasion, l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, a remercié les autorités et organismes vietnamiens d’avoir reconnu l’importance de ces objets pour les États-Unis et d’avoir permis leur transfert. Elle s’est dite fière du solide partenariat avec la ville de Da Nang, soulignant que cette remise témoignait une nouvelle fois de la profondeur de la coopération entre les deux pays.

Les représentants de Da Nang et de la partie américaine ont ensuite signé l’acte de remise des objets.

Ces dernières années, les deux parties ont coopéré dans de nombreuses activités visant à remédier aux séquelles de la guerre, notamment la décontamination à la dioxine, le déminage, l’aide aux personnes handicapées et la recherche des militaires portés disparus. Ces efforts sont considérés comme une base importante pour renforcer la confiance et promouvoir les relations Vietnam-États-Unis. - VNA

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