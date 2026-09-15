Le Vietnam et l’Indonésie œuvrent à une coopération financière plus efficace au sein de l’ASEAN

Quang Ninh (VNA) – Le Vietnam et l’Indonésie ont coprésidé les 14 et 15 septembre à Quang Ninh la 32e réunion du Comité de haut niveau sur l’intégration financière de l’ASEAN (SLC), consacrée au renforcement de la coopération financière et bancaire et à l’approfondissement de l’intégration régionale.

Organisée conjointement par la Banque d’État du Vietnam et la Banque centrale d’Indonésie, la réunion a été coprésidée par le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Ngoc Canh, et la vice-gouverneure de la Banque centrale d’Indonésie, Filianingsih Hendarta. Des vice-gouverneurs des banques centrales de l’ASEAN, les coprésidents des groupes de travail régionaux sur la coopération bancaire, le Secrétariat de l’ASEAN, ainsi que des représentants de la Banque des règlements internationaux (BRI) et du Bureau de recherche macroéconomique de l’ASEAN+3 (AMRO), y ont participé.

Créé en 2011, le SLC a pour mission d’orienter, de diriger et de coordonner la mise en œuvre des principales initiatives d’intégration financière et bancaire de l’ASEAN. Selon Nguyên Ngoc Canh, après plus d’une décennie d’activité, ce mécanisme est devenu un important forum de coopération spécialisée et un trait d’union entre les banques centrales des pays de l’ASEAN. Il contribue également à renforcer le dialogue et les échanges de politiques, ainsi que les liens avec les organisations financières internationales.

Filianingsih Hendarta a souligné que la période 2024-2026 correspond au mandat de coprésidence du SLC assuré par les banques centrales du Vietnam et de l’Indonésie. Durant cette période, les deux institutions ont favorisé les échanges et les consultations sur les questions financières et bancaires, contribuant au renforcement de la coopération et au maintien de la stabilité financière régionale.

La réunion a porté notamment sur la situation macroéconomique et financière ainsi que sur les priorités de l’intégration financière de l’ASEAN. La BRI et l’AMRO ont présenté les évolutions macroéconomiques et financières mondiales et régionales. Le Secrétariat de l’ASEAN a informé les participants des résultats de réunions pertinentes et de la mise en œuvre du Plan sectoriel des finances de l’ASEAN 2026-2030.

Les participants ont également examiné les risques macroéconomiques et financiers régionaux et les travaux consacrés à l’intégration bancaire, à la libéralisation des comptes de capitaux et des services financiers, au développement des marchés de capitaux, à la finance inclusive, aux systèmes de paiement et au renforcement des capacités.

Plusieurs initiatives ont par ailleurs été examinées, notamment celles portant sur la finance durable, la résilience en matière de cybersécurité dans le cadre de la plateforme CRISP, ainsi que la réactivation de l’Accord de swap de l’ASEAN (ASA) et la signature d’un nouvel accord.

La réunion a accordé une attention particulière au « Project Revive », projet de réforme du mécanisme de coopération financière de l’ASEAN, dont la nouvelle structure doit entrer en vigueur en 2027. Il vise à simplifier et à améliorer l’efficacité de la coopération, à réduire les chevauchements, à renforcer la coordination et à concentrer les ressources sur les domaines prioritaires.

Les participants ont également fait le point sur les priorités économiques des Philippines, pays assurant la présidence de l’ASEAN en 2026, et échangé sur les priorités de Singapour pour le canal financier de l’ASEAN en 2027.

Cette 32e réunion constitue la deuxième fois que la Banque d’État du Vietnam accueille le SLC durant son mandat de coprésidence, après une première réunion organisée à Da Nang en septembre 2024. Elle témoigne du rôle actif du Vietnam dans la coopération financière et bancaire de l’ASEAN. -VNA

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