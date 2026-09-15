Économie

Les usines clés en main raflent la mise des IDE manufacturiers

Au cours des deux derniers trimestres, le secteur manufacturier du Nord a vu 73% de ses nouveaux IDE se diriger vers les usines clés en main. Cette concentration s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue des investissements au sein des pôles industriels régionaux entre janvier et août 2026

Les usines et les installations de production dans la zone économique ouverte de Chu Lai ont été équipées de lignes de production modernes. Photo: VNA
Les usines et les installations de production dans la zone économique ouverte de Chu Lai ont été équipées de lignes de production modernes. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Alors que les IDE enregistrés ont bondi de plus de 55% au cours des huit premiers mois, que les capitaux décaissés ont atteint un sommet en cinq ans et que la demande en infrastructures de soutien à la production continue de croître, les usines clés en main pourraient tirer un grand profit de cette nouvelle vague d’IDE manufacturiers, tandis que le foncier industriel demeurera le socle des projets d’investissement à long terme, selon les experts.

L’investissement dans le secteur manufacturier poursuit sa progression

Les usines prêtes à l’emploi ont capté 73 % des nouveaux IDE dans le secteur manufacturier dans le Nord au cours des deux premiers trimestres, alors que les IDE ont continué de bondir dans les pôles industriels de la région durant les huit premiers mois de 2026. Cette tendance témoigne d’une demande croissante pour des installations opérationnelles dans les plus brefs délais.

Selon Savills Vietnam, les projets d’usines ont représenté 54% des nouveaux projets d’IDE manufacturiers dans le Nord, mais ont attiré 73% du capital total — soit environ 6,3 milliards de dollars — au cours des deux premiers trimestres de 2026. À l’inverse, les projets de terrains industriels ont compté pour 46% des projets, mais n’ont représenté que 27% des investissements.

Cette tendance s’observe également à l’échelle nationale. Sur 468 nouveaux projets d’IDE manufacturiers, 266 concernaient des usines, soit 56,84*% du stock, pour un montant d’environ 7,09 milliards de dollars (66,24% du capital total). Les projets de terrains industriels ont attiré environ 3,62 milliards de dollars.

Bien que ces chiffres couvrent les deux premiers trimestres, les flux d’investissement enregistrés en juillet et août ont continué de confirmer le vif attrait du secteur manufacturier et des pôles industriels du Nord.

À la fin du mois d’août, le Vietnam avait attiré 40,63 milliards de dollars d’investissements étrangers enregistrés, soit une hausse de 55,4 % sur un an. Le nombre de nouveaux projets d’IDE agréés s’élevait à 2.771, pour un capital total enregistré de 21,72 milliards de dollars, soit un bond de 96,8% (pour une hausse de 9,4% du nombre de projets).

Le secteur de la transformation et de la fabrication est resté le principal bénéficiaire. Le capital nouvellement enregistré dans ce secteur a atteint 12,15 milliards de dollars, soit 55,9% du total des nouveaux capitaux. En incluant les capitaux additionnels, le secteur a attiré environ 20,18 milliards de dollars au cours des huit premiers mois, représentant 59,5% du capital cumulé des deux catégories.

Les décaissements d’IDE ont également progressé pour atteindre environ 17,25 milliards de dollars, soit une hausse de 12% sur un an et le niveau le plus élevé enregistré pour cette période depuis cinq ans. Le secteur de la transformation et de la fabrication a représenté 82,6% de ce montant, soit 14,24 milliards de dollars.

L’ampleur et le rythme des flux d’investissement témoignent d’une demande soutenue pour l’extension des capacités de production, en particulier dans les secteurs de haute technologie et à forte valeur ajoutée.

John Campbell, directeur et responsable des services industriels chez Savills Vietnam, a souligné que, dans un contexte de restructuration constante des chaînes d’approvisionnement mondiales, la rapidité de déploiement devient un facteur de compétitivité majeur. La mise en service anticipée d’une usine de plusieurs mois peut offrir des avantages en termes de coûts, de commandes et d’intégration aux chaînes d’approvisionnement.

C’est pourquoi les usines clés en main sont de plus en plus envisagées non pas simplement comme une solution temporaire pour pénétrer le marché, mais dès la phase initiale de planification de l’investissement.

vnanet-yadea-viet-nam.jpg
La ligne de production de l'usine de fabrication intelligente Yadea Vietnam – représentant un investissement de plus de 100 millions de dollars – située dans le parc industriel de Tân Hung, dans la province de Bac Ninh. Photo : VNA

Une nouvelle course dans l’immobilier industriel

L’évolution vers des IDE de haute qualité modifie également les exigences en matière d’immobilier industriel. Gene King, directeur des investissements chez BW Industrial Development, a indiqué que les IDE au Vietnam s’orientaient plus nettement vers des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’électronique, les semi-conducteurs, les infrastructures d’intelligence artificielle et la fabrication de haute technologie. Ce changement qualitatif a un impact direct sur la demande d’usines prêtes à l’emploi.

La demande pour ces usines clés en main reflète donc non seulement la nécessité de réduire les délais de mise en œuvre, mais aussi l’évolution de la répartition sectorielle des IDE.

Les experts de Savills ont noté que la part plus importante des investissements captée par les usines — par rapport aux terrains industriels nus — montre que certains investisseurs sont prêts à payer pour une plateforme permettant d’accélérer le processus, depuis l’obtention des licences et la préparation du site jusqu’au lancement de la production.

Toutefois, l’essor des usines prêtes à l’emploi ne réduit pas pour autant l’importance des terrains industriels. Les projets d’envergure sur sites vierges, les plans d’expansion à long terme et les usines nécessitant une conception sur mesure continueront de requérir des terrains pour être développés selon des besoins spécifiques.

Le changement majeur réside dans l’apparition d’un nouveau critère de compétitivité sur le marché. Il ne suffit plus de proposer des terrains où les entreprises peuvent bâtir leurs usines. L’immobilier industriel doit également leur permettre de démarrer la production plus rapidement, d’autant que la hausse des investissements manufacturiers dans l’électronique et les industries de pointe génère une demande plus diversifiée.

Outre les terrains industriels, les entreprises peuvent opter pour des usines prêtes à l’emploi, des installations construites sur mesure ou des modèles intégrés combinant usines, entreposage et logistique. Pour les nouveaux investisseurs, ces options permettent de réduire le temps et les ressources nécessaires lors de la phase initiale de développement.

Le marché voit également un nombre croissant de promoteurs proposer ce type de produits. Aux côtés de BW Industrial, Frasers Property, KTG Industrial, Core5, SLP et Mapletree, la marque logistique du japonais Mitsubishi Estate, Logicross, a fait son entrée sur le marché avec des projets à Nam Thuân et Hai Phong.

L’émergence de ces modèles témoigne d’une évolution progressive de l’immobilier industriel : l’enjeu ne se limite plus à la simple disponibilité des terrains, mais porte désormais sur leur capacité à soutenir efficacement la production réelle. – VNA

source
#usines clés en main #IDE manufacturiers #Savills Vietnam
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

La parc industriel Vinh Loc 2, dictrict de Ben Luc, province de Long An. Photo : VNA

Immobilier industriel : le Vietnam capte les investissements grâce à sa montée en gamme

Le changement actuel dans la structure de production a eu un impact direct sur le marché de l’immobilier industriel. Selon John Campbell, chef du Conseil industriel chez Savills Hanoi, le Vietnam, initialement centré sur des industries à faible valeur ajoutée, évolue vers un modèle axé sur la haute technologie, la diversification et un développement à long terme.

Le parc industriel de Nam Câu Kiên à Hai Phong. La conversion au modèle de parc éco-industriel a apporté des avantages économiques, sociaux et environnementaux. Photo: vngreen.vn

L’immobilier industriel s’attend à un coup de pouce des politiques et des IDE

L’accélération de la levée des obstacles juridiques dans les récents projets immobiliers industriels crée des opportunités de croissance pour de nombreuses entreprises de ce secteur. Il s’agit notamment de l’un des facteurs clés contribuant à attirer les investissements et à stimuler la croissance du secteur immobilier en 2025.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.