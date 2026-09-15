Vietnam-R. de Corée : renforcer la coopération dans les semi-conducteurs et l’électronique

Séoul (VNA) - Le 15 septembre, l’ambassade du Vietnam en République de Corée a organisé une rencontre avec des entreprises sud-coréennes des secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique.



La rencontre a réuni des représentants de plusieurs ministères, secteurs et organismes sud-coréens chargés de la promotion de l’investissement, du commerce et des technologies, ainsi que près de 30 entreprises des secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique, dont de nombreux fournisseurs de Samsung, SK et LG. La partie vietnamienne était représentée par la Corporation générale Viglacera, des associations, entreprises et organisations concernées.



Les entreprises ont échangé sur des questions concrètes, notamment les segments de la chaîne de valeur que le Vietnam souhaite attirer, les conditions nécessaires aux entreprises sud-coréennes pour élargir leur production, les possibilités de coopération dans les domaines de la technologie, de la recherche-développement et de la formation des ressources humaines.Ils ont également discuté des moyens permettant aux entreprises vietnamiennes de s’intégrer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement.



S'exprimant à l'événement, l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho, a souligné que les semi-conducteurs et l’électronique ne sont pas seulement des secteurs industriels à forte valeur ajoutée, mais aussi un test des capacités technologiques du Vietnam, de la qualité de ses ressources humaines et de son aptitude à s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.



« Nous souhaitons des projets permettant d’apporter davantage de technologies, de former des ingénieurs, de développer des activités de recherche-développement et d’intégrer davantage d’entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement », a-t-il déclaré.



L’ambassadeur a affirmé que l’ambassade du Vietnam en République de Corée continuerait à fournir des informations et à mettre en relation les entreprises avec les ministères, secteurs, localités, zones industrielles et partenaires vietnamiens. Elle suivra également les propositions formulées lors de la rencontre afin de promouvoir des projets réalisables.



Le Vietnam considère la République de Corée comme un partenaire prioritaire dans le développement des industries de haute technologie et souhaite que les investissements sud-coréens soient de plus en plus associés au transfert de technologies, au développement des ressources humaines et au renforcement des capacités des fournisseurs vietnamiens, a-t-il précisé.



Les échanges ont notamment porté sur les sites d’investissement, les infrastructures des zones industrielles, la stabilité de l’approvisionnement en électricité, les ressources humaines techniques, les politiques d’incitation et les possibilités de mise en relation avec des partenaires vietnamiens.



Plusieurs entreprises sud-coréennes ont fait part de leur souhait d’élargir leur production et leurs activités de recherche-développement, ainsi que d’explorer les possibilités de participation à des projets au Vietnam. - VNA

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