La VNA accélère sa transformation numérique pour moderniser l’information

Hanoï (VNA) – À l’heure où les technologies numériques et l’intelligence artificielle (IA) reconfigurent en profondeur la production, la distribution et la consommation de l’information, la transformation numérique est devenue une exigence incontournable. En tant qu’agence d’information nationale, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) modernise progressivement l’ensemble de ses activités, de l’infrastructure aux données, en passant par les processus de production, afin de devenir une agence multimédia moderne opérant sur des plateformes numériques.
La VNA mène une transformation numérique globale et synchronisée, axée sur les infrastructures techniques, les processus de production et les ressources humaines. Le lancement du portail spécialisé « Chuyển động số » (Chuyendongso.vnanet.vn) constitue une étape concrète dans la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et la transformation numérique nationale.
Selon Nguyen Duc Vu, directeur du Centre technique de l’information de la VNA, ce portail illustre un modèle de « complexe d’information » dans lequel plusieurs rédactions travaillent en synergie. Le Centre optimise actuellement l’interconnexion des systèmes de gestion de contenu (CMS), favorise la promotion croisée entre les différents canaux et intègre l’IA pour collecter et structurer automatiquement les données documentaires relatives à la Résolution n° 57-NQ/TW.
Tout en élargissant l’utilisation de l’IA en tant qu’« assistant professionnel » dans le traitement des données, Nguyen Duc Vu a souligné que la vérification finale relevait exclusivement de la responsabilité des journalistes afin de garantir l’exactitude de l’information. Il a rappelé que l’évolution des mentalités constituait la condition nécessaire, tandis que la transformation technologique en était la condition suffisante. La VNA s’emploie ainsi à moderniser ses processus métiers, à élaborer son cadre d’architecture numérique et à développer de nouveaux modèles d’information adaptés à son statut d’organe relevant du Comité central du Parti communiste du Vietnam.
Sur le plan rédactionnel, le journal électronique VietnamPlus s’affirme comme un pionnier de l’innovation. Son rédacteur en chef, Tran Tien Duan, a indiqué que le média exploite un système de gestion de contenu (CMS) performant et développe des formats innovants, notamment des chatbots interactifs, des contenus diffusés sur des enceintes intelligentes, des podcasts et des productions en 3D interactive. Des productions immersives, telles que le dossier spécial en 3D consacré au 70e anniversaire de la Libération de la capitale ou le projet « Hùng ca thống nhất đất nước », ont valu à VietnamPlus deux prix journalistiques internationaux.
Récemment, le lancement du site « Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup » consacré aux légendes de la Coupe du monde a également confirmé l’intérêt du public pour le journalisme immersif.
Tran Tien Duan estime que la réussite de la transformation numérique repose sur la vision des dirigeants de l’agence de presse, la qualité des infrastructures technologiques et la formation continue des personnels des rédactions. VietnamPlus ambitionne de rester un important canal officiel pour la communication de la politique extérieure du Parti et de l’État, de jouer un rôle de premier plan sur le front de l’information destinée à l’extérieur, de contribuer à orienter l’opinion publique et à réfuter les informations et points de vue erronés.
La transformation numérique entraîne progressivement des changements dans l’ensemble du système de la VNA. « La transformation numérique de la VNA repose sur quatre piliers : les données comme fondement, la technologie comme levier, l’innovation des processus métiers comme cœur et l’humain comme facteur décisif », a déclaré Vu Viet Trang, secrétaire du Comité du Parti, directrice générale de la VNA et cheffe adjointe de la Commission centrale de la Propagande et de l’Éducation.
La VNA accordera la priorité à l’exploitation de bases de données communes à grande échelle et à l’intégration globale de l’IA, du Big Data et du Cloud afin d’accroître sa productivité et de lutter efficacement contre les fausses informations.
En tant qu’organe d’information pour l’extérieur de premier plan, la VNA renforcera sa coopération avec les agences de presse internationales afin d’accroître le rayonnement du Vietnam. Vu Viet Trang a souligné que, si les technologies numériques transforment les pratiques professionnelles, la mission fondamentale des journalistes de la VNA demeure de servir la Patrie et le peuple, en garantissant un flux d’information officiel, fiable et constructif, contribuant à renforcer la confiance dans la direction du Parti.- VNA
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