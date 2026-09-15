Le Vietnam démantèle un vaste réseau transnational de fraude et de blanchiment

Quang Ninh (VNA) – La police de la ville de Quang Ninh a annoncé le 14 septembre avoir, en coordination avec le Département de la cybersécurité, de la prévention et de la lutte contre la criminalité de haute technologie du ministère de la Sécurité publique, démantelé un vaste réseau criminel transnational impliqué dans des escroqueries, le blanchiment d’argent et le commerce illégal de données personnelles. Le montant des biens frauduleusement appropriés est estimé à plus de 1 000 milliards de dôngs (environ 37,7 millions de dollars).



L’enquête a débuté début février 2026 après que huit personnes eurent signalé à la police avoir été victimes d’escroqueries pour un montant total de plus de 160 millions de dôngs. Les investigations ont rapidement révélé qu’il ne s’agissait pas de faits isolés, mais d’un réseau criminel organisé opérant à l’échelle transnationale dans le cyberespace.



Au cours de l’enquête, les forces de l’ordre ont arrêté et engagé des poursuites contre 21 suspects pour escroquerie et appropriation frauduleuse de biens, utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour s’approprier des biens, blanchiment d’argent et achat et vente illégaux d’informations sur des comptes bancaires.



Les perquisitions menées sur les lieux d’activité et dans les sites liés au réseau ont permis de saisir 83 téléphones portables, sept ordinateurs, 266 millions de dôngs en espèces et 3 353,07 USDT. Selon les premiers éléments de l’enquête, le réseau aurait escroqué des milliers de victimes à travers le pays, pour un montant supérieur à 1 000 milliards de dôngs.



Les suspects achetaient des informations et données personnelles sur des groupes Telegram, puis les classaient afin d’identifier leurs cibles et de mettre au point des scénarios d’escroquerie adaptés à chaque victime.



Pour dissimuler leurs activités, ils louaient des appartements, des logements de type homestay et des maisons dans des zones urbaines et touristiques pour y établir leurs bases. Ils changeaient fréquemment de lieu et se déplaçaient d’une province à l’autre afin d’échapper au contrôle des forces de l’ordre.



La police de Quang Ninh recommande à la population, aux organismes et aux entreprises de ne pas publier ni communiquer leurs informations personnelles ou bancaires sur les réseaux sociaux et de respecter strictement les règles relatives à la protection des données personnelles.



Elle appelle également les habitants à rester vigilants face aux groupes séjournant temporairement dans des appartements ou des homestays, notamment lorsqu’ils changent fréquemment de lieu ou utilisent simultanément un nombre inhabituel d’appareils électroniques, et à signaler rapidement toute activité suspecte aux autorités. -VNA

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